Fuzil apreendido em ação no Morro do Chaves, em Barros Filho - Divulgação / PMERJ

Fuzil apreendido em ação no Morro do Chaves, em Barros FilhoDivulgação / PMERJ

Publicado 22/03/2026 10:18

Rio – Um homem ficou ferido após um confronto com policiais militares na madrugada deste domingo (22), na comunidade do Chaves, em Barros Filho, na Zona Norte.



De acordo com a PM, os agentes do 41º BPM (Irajá) se deslocaram à comunidade após um trabalho de inteligência revelar que havia criminosos no local. Ao se aproximarem, eles foram atacados a tiros por um grupo, e revidaram.



No conflito, um suspeito, armado com um fuzil, se feriu e foi socorrido pelos agentes, sendo levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, (HMAS), em Realengo, Zona Oeste, onde está preso sob custódia.

Ele não teve a identidade divulgada e os outros integrantes não foram encontrados. O caso está sendo investigado pela 39ª DP (Pavuna).