Fuzil apreendido em ação no Morro do Chaves, em Barros FilhoDivulgação / PMERJ
Suspeito fica ferido após confronto com PM em Barros Filho
Com ele, os militares encontraram um fuzil
Explosão assusta moradores de Quintino; vídeo!
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Polícia prende suspeito de matar homem durante briga de bar
Crime aconteceu após a vítima chamar o criminoso de bêbado
Homem finge ser juiz do STF em aplicativo de relacionamento e dá golpe de R$ 7 mil, em Niterói
Renato dos Anjos Mello ainda se passava por advogado e dizia ser dono de fazenda e proprietário de um restaurante em Curitiba (PR)
Homem com 67 anotações por estelionato é preso, no Centro
Criminoso se passava por funcionário de uma loja de eletrodomésticos para enganar as vítimas. Ele também ofertava serviços falsos para celulares na Uruguaiana
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Chuva deve aparecer na próxima quarta-feira (25), mas temperaturas máximas ficam na casa dos 30°C
Tijuca recebe terceira fase do Programa Asfalto Liso
Obras terão início nesta segunda-feira (23) e acontecerão no período da madrugada para reduzir os impactos no trânsito
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