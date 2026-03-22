Fuzil apreendido em ação no Morro do Chaves, em Barros FilhoDivulgação / PMERJ

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Rio – Um homem ficou ferido após um confronto com policiais militares na madrugada deste domingo (22), na comunidade do Chaves, em Barros Filho, na Zona Norte.
De acordo com a PM, os agentes do 41º BPM (Irajá) se deslocaram à comunidade após um trabalho de inteligência revelar que havia criminosos no local. Ao se aproximarem, eles foram atacados a tiros por um grupo, e revidaram. 
No conflito, um suspeito, armado com um fuzil, se feriu e foi socorrido pelos agentes, sendo levado ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, (HMAS), em Realengo, Zona Oeste, onde está preso sob custódia.
Ele não teve a identidade divulgada e os outros integrantes não foram encontrados. O caso está sendo investigado pela 39ª DP (Pavuna).