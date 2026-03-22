Projeto SustentAção promove a educação ambiental junto às escolas da rede pública - André Bala / Divulgação

Projeto SustentAção promove a educação ambiental junto às escolas da rede públicaAndré Bala / Divulgação

Publicado 22/03/2026 11:34

Rio - Estudantes do Ciep Rubens Paiva participaram, na última sexta-feira, de uma imersão prática na Área de Proteção Ambiental (APA) de Tabebuias, entre os bairros da Barra e Recreio, na Zona Sudoeste. A ação faz parte do projeto 'SustentAção', que promove a educação ambiental junto às escolas da rede pública da 7ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), proporcionando aos alunos uma vivência direta com a natureza.



Durante a programação, os alunos da unidade, que fica em Curicica, percorreram uma trilha guiada pela unidade de conservação, onde conheceram de perto a fauna e a flora locais. Mais do que uma atividade extraclasse, a experiência busca despertar a conscientização sobre a biodiversidade e a importância da preservação ambiental através do contato direto com o ecossistema.



Um dos marcos da ação foi a inauguração das placas educativas e de sinalização instaladas na APA de Tabebuias. Desenvolvidas pelo projeto, as placas têm como objetivo orientar visitantes, ampliar o conhecimento sobre o território e fortalecer a valorização da unidade.



O diretor executivo do Instituto Onda Azul e coordenador do projeto SustentAção, André Esteves, destacou o impacto da iniciativa.



"Desde o segundo semestre do ano passado, desenvolvemos essa iniciativa para proporcionar aos alunos do ensino fundamental uma vivência fora dos muros da escola, dentro de uma unidade com características únicas como a APA de Tabebuias. Além da trilha, os alunos assumem o compromisso de multiplicar esse aprendizado em suas comunidades. Nosso objetivo é que o SustentAção se torne um programa contínuo", afirmou.



A gestora da APA de Tabebuias, Solange Gonçalves, ressaltou como a nova estrutura beneficia o espaço. "A instalação dessas placas representa um legado permanente. Elas trazem informações essenciais, como uma placa de boas-vindas, regras de conduta e detalhes sobre as tabebuias e caixetas — espécie símbolo da área e ameaçada de extinção — e os jacarés. Esse conjunto contribui para um uso mais consciente da unidade", pontuou.



Para Márcia Costa, diretora do Centro de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima, o projeto promove uma troca rica entre técnicos e estudantes. "É um trabalho que vai além da educação ambiental tradicional. A troca com professores e alunos é muito gratificante porque, ao mesmo tempo em que ensinamos, aprendemos com as percepções e vivências deles. Essa construção conjunta fortalece o projeto", destacou.



Acompanhando a atividade, Maria Clara, assistente da equipe de monitoramento dos projetos e editais socioambientais da Cedae, ressaltou a importância do apoio da companhia a iniciativas desse tipo.



"É muito bacana poder acompanhar tudo de perto e ver a interação, a troca e o contato genuíno dos alunos com o ambiente. Para a Cedae, participar de projetos como este é fundamental. Esta é a minha segunda vez nesta atividade e sinto que cada visita é um aprendizado diferente, tanto para nós quanto para as crianças", afirmou Maria Clara.



O projeto SustentAção é uma realização do Instituto Onda Azul, com patrocínio da Cedae, e conta com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Clima (por meio do Centro de Educação Ambiental e da APA de Tabebuias) e da Secretaria Municipal de Educação (por meio da 7ª CRE e da Gerência de Projetos Pedagógicos Extracurriculares).

A iniciativa integra uma série de atividades com escolas da região, como a E.M. Ítalo Zappa e o próprio Ciep Rubens Paiva, que retornará à unidade no próximo dia 27. A próxima escola contemplada será a E.M. Luiz Camões. Ao unir o contato com a natureza à instalação de estruturas permanentes, o projeto consolida a valorização de um patrimônio ambiental fundamental para a cidade.