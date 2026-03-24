Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi presoDivulgação / PCERJ

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Rio – Os seis homens presos por terem espancado uma capivara na Ilha do Governador, na Zona Norte, e os dois adolescentes apreendidos, foram enquadrados no Decreto Cão Orelha e terão que pagar R$ 20 mil em multas, cada um, por maus-tratos a animal silvestre. A medida foi oficializada pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) nesta segunda-feira (24). 
O instituto também elevou os valores das punições cíveis, para reforçar o rigor das penalidades aplicáveis contra este tipo de conduta. Antes, eram de R$ 300 a R$ 3 mil, e agora vão de R$ 1.500 a R$ 50 mil, de acordo com o Ibama.
Batizado com o nome do cachorro de rua brutalmente agredido na Praia Brava, em Santa Catarina, o Decreto nº 12.877/2026 estipula multas por infrações ambientais e maus-tratos à fauna silvestre, incluindo prática de abuso ou mutilação desses animais. 
Após a audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (23), o Tribunal de Justiça do Rio decidiu manter a prisão de Isaías Melquiades Barros da Silva, José Renato Beserra da Silva, Matheus Henrique Teodosio, Paulo Henrique Souza Santana, Pedro Eduardo Rodrigues e Wagner da Silva Bernardo. Paralelamente, os menores de idade apontados como participantes da ação permaneceram apreendidos por decisão judicial.
A capivara vem apresentando melhoras no quadro de saúde, mas pode perder a visão. Atualmente ela recebe tratamento no Centro de Recuperação de Animais Silvestres (Cras) da Estácio, em Vargem Pequena, Zona Oeste.