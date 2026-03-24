Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi preso - Divulgação / PCERJ

Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi presoDivulgação / PCERJ

Publicado 24/03/2026 12:57

O instituto também elevou os valores das punições cíveis, para reforçar o rigor das penalidades aplicáveis contra este tipo de conduta. Antes, eram de R$ 300 a R$ 3 mil, e agora vão de R$ 1.500 a R$ 50 mil, de acordo com o Ibama.

Batizado com o nome do cachorro de rua brutalmente agredido na Praia Brava, em Santa Catarina, o Decreto nº 12.877/2026 estipula multas por infrações ambientais e maus-tratos à fauna silvestre, incluindo prática de abuso ou mutilação desses animais.

