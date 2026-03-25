Nesta etapa inicial, cerca de 144 radares serão instalados; 133 na RJ-106 e 11 na RJ-104Divulgação / DER-RJ
DER-RJ inicia instalação de radares na RJ-104 e RJ-106
Ao todo, 390 novos equipamentos serão disponibilizados em toda a malha estadual
DER-RJ inicia instalação de radares na RJ-104 e RJ-106
Ao todo, 390 novos equipamentos serão disponibilizados em toda a malha estadual
Caso Henry Borel: Prefeitura do Rio demite Monique Medeiros
Ex-professora da rede municipal responde pelo homicídio por omissão do filho de 4 anos
Confronto no Morro do Juramento tem adolescente apreendido
Menor de idade estava com um fuzil, segundo a PM
ExpoRio Turismo 2026 vai começar amanhã!
Evento, que está na 5ª edição, reunirá até domingo, no Lagoon, os 92 municípios do estado, com shows, gastronomia e artesanato. Inscrição gratuita
X do Nuno
Venda de medicamentos em supermercados gera dúvidas sobre limites entre comércio e cuidado
Argentina acusada de racismo contra funcionários de bar da Zona Sul continuará a usar tornozeleira
Advogada também permanece com o passaporte retido e sem poder deixar o Brasil
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.