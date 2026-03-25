Nesta etapa inicial, cerca de 144 radares serão instalados; 133 na RJ-106 e 11 na RJ-104 - Divulgação / DER-RJ

Nesta etapa inicial, cerca de 144 radares serão instalados; 133 na RJ-106 e 11 na RJ-104Divulgação / DER-RJ

Publicado 25/03/2026 08:59 | Atualizado 25/03/2026 09:00

Rio – O Departamento de Estradas de Rodagem do Rio (DER-RJ) informou que iniciou, nesta terça-feira (24), a instalação de novos radares nas rodovias RJ-104 (antiga Niterói-Manilha) e RJ-106 (Amaral Peixoto).



Nesta etapa inicial, ao menos 144 dispositivos de redução de velocidade e controladores de avanço de sinal serão inseridos, sendo 133 na RJ-106, - que liga Niterói a Macaé -, e onze em ambos os sentidos da RJ-104, que corta Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Ao todo, 390 equipamentos devem ser instalados em toda a malha estadual até junho deste ano, segundo o órgão.



Ainda de acordo com o departamento, os novos pontos eletrônicos vão substituir gradualmente os antigos, buscando ampliar a cobertura em áreas consideradas mais perigosas, e oferecer maior segurança para motoristas, pedestres e ciclistas.