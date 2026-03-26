Via Dutra ficou parcialmente interditada após carreta colidir em viaduto - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Via Dutra ficou parcialmente interditada após carreta colidir em viadutoReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 26/03/2026 06:37 | Atualizado 26/03/2026 13:53

Rio - Um caminhão prancha colidiu em um viaduto sobre a Rodovia Presidente Dutra, na região de Rosa dos Ventos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite desta quarta-feira (25). Por causa do acidente, o elevado precisou ser totalmente interditado. Na manhã desta quinta (26), o congestionamento na via chegou a 6 km.

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Por volta das 13h, todas as faixas da rodovia foram liberadas, apenas o viaduto segue preventivamente fechado. Mais cedo, por volta das 6h, o tráfego chegou a parar de vez, pois outro caminhão bateu em um carro de passeio. Cerca de 15 minutos depois, os veículos foram retirados do local e a circulação voltou ainda em meia pista, com muita lentidão.



De acordo com a Ecovias Rio-Minas, a carreta pertencia a uma empresa terceirizada que prestava serviço para a concessionária e transportava uma escavadeira, que bateu na estrutura. Apesar dos transtornos, não houve feridos.

Por volta das 9h30, a pista precisou ser totalmente interditada para limpeza do viaduto, para evitar a queda de novos detritos sobre veículos. Em imagens é possível ver pedaços de concreto na rodovia. A ação durou cerca de 30 minutos.

Equipes técnicas terminaram a vistoria no local no início da tarde e constataram que não há riscos de quedas da estrutura. Ao final de 24 horas, uma nova avaliação será realizada, com previsão de liberação após conclusão das análises.

Rotas alternativas permanecem disponíveis:

- Acesso à Avenida Brasil, via Seropédica;

- Utilização do Arco Metropolitano, com conexão à BR-040;

- Veículos de passeio podem optar por acessos urbanos nas cidades do trecho.

Passagem de pedestre liberada no viaduto

De acordo com o prefeito de Nova Iguaçu, Dudu Reina, após avaliação dos engenheiros da concessionária, foi descartado risco de colapso. A Defesa Civil municipal acompanhou a vistoria técnica.

Para pedestres, a passagem está liberada de forma controlada. "Ontem mesmo eu determinei que fosse fechado o viaduto porque a gente não sabia o tamanho dos estragos. Hoje, as equipes da Ecovias estão aqui no local. Os engenheiros já descartaram o colapso do viaduto, então, parcialmente, temos uma notícia boa. Mas eles estão fazendo alguns procedimentos de segurança, chamados ‘bate-soco’, que são para soltar tudo que tiver ali de massa e escombros, para não causar mais acidentes. Então, ainda vai levar um tempo para a rodovia ser liberada. É um problema grave! O mais importante é preservar vidas, não dá para negociar sobre isso", afirmou o prefeito.

Equipes da Secretaria Municipal de Transporte, Trânsito e Mobilidade Urbana (SEMTMU) seguem atuando nas vias municipais no entorno do viaduto e nos acessos, com orientação e reforço da sinalização nas áreas afetadas.









