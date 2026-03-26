Blindados da PM circulam pelas ruas da comunidade - Rede Social

Blindados da PM circulam pelas ruas da comunidadeRede Social

Publicado 26/03/2026 08:44

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã desta quinta-feira (26), uma ação de instalação de blocos "Jersey" nos acessos à comunidade da Fazendinha, que integra o Complexo do Alemão, na Zona Norte. Os equipamentos são utilizados como redutores de velocidade, dificultando a entrada de carros roubados e veículos de carga de grande porte na região.

De acordo com corporação, a operação segue o mesmo modelo aplicado no Complexo da Maré, que representou uma queda exponencial dos índices de criminalidade naquela localidade.

Até o momento, não houve registro de confrontos. Apesar disso, 13 escolas cancelaram as aulas nesta manhã. Além disso, três unidades de Atenção Primária, que mantêm o atendimento, suspenderam as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares.