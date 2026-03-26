Cena foi gravada por populares e atraiu várias pessoas ao local - Reprodução / Redes sociais

Cena foi gravada por populares e atraiu várias pessoas ao localReprodução / Redes sociais

Publicado 26/03/2026 09:41

Rio – Uma confusão entre duas mulheres dentro de uma rede de fast food no Largo do Bicão, na Vila da Penha, Zona Norte, acabou com uma delas detida, na madrugada desta quinta-feira (26). Segundo a PM, uma delas ofendeu os agentes e se recusou a ir para a delegacia.

Veja vídeo:

Confusão entre policiais e funcionário do McDonald's. pic.twitter.com/2M2JQWHIRP — caos no Rio de Janeiro (@CAOSNORJ021) March 26, 2026



A cena foi gravada e divulgada nas redes sociais. Nas imagens, do lado de fora da lanchonete, é possível ver uma das mulheres envolvidas gritando e, em seguida, sendo imobilizada com um golpe de 'mata-leão' por um dos agentes e depois algemada. Pouco depois, ela é carregada pelos policiais para a viatura.



Uma das pessoas presentes na filmagem pergunta ao gerente se ele vai se manifestar. "Tem outro gerente lá dentro? Vai com ela! Ela é a tua funcionária! Isso é covardia!", dispara. Não se sabe o que causou a discussão entre as mulheres.

Segundo a PM, os agentes do 41° BPM (Irajá) conduziram as envolvidas para a 22ª DP (Penha). Procurada pelo DIA, a rede de fast-food não retornou o contato.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Adriano Araújo