Homens armados foram vistos na comunidade Para-Pedro - Reprodução / Redes Sociais

Homens armados foram vistos na comunidade Para-PedroReprodução / Redes Sociais

Publicado 26/03/2026 08:26

Rio - Três homens foram encontrados mortos com marcas de tiros, na madrugada desta quinta-feira (26), na comunidade Para-Pedro, entre os bairros Colégio e Irajá, na Zona Norte. Segundo a Polícia Militar, as mortes ocorreram durante uma disputa territorial entre grupos rivais.

Relatos nas redes sociais apontam que traficantes do Comando Vermelho (CV) invadiram a comunidade para tentar tomar o controle do Terceiro Comando Puro (TCP). Vídeos mostram homens armados andando pelas ruas da região e disparos sendo realizados.

De acordo com a PM, agentes do 41º BPM (Irajá) receberam informações de disparos de arma de fogo no interior da Para-Pedro. No local, os policiais encontraram os corpos de três homens baleados. As equipes isolaram a área para perícia e reforçaram o policiamento na região.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Ainda não há informações sobre as identidades das vítimas e nem sobre as circunstâncias de cada morte.

A Polícia Civil informou que diligências estão em andamento para apurar os fatos.