Ao integrar fé, cultura, economia e sustentabilidade, o evento consolida o Rio como um destino cada vez mais completo e competitivo - Eduardo Uzal / Agência O Dia

Ao integrar fé, cultura, economia e sustentabilidade, o evento consolida o Rio como um destino cada vez mais completo e competitivo Eduardo Uzal / Agência O Dia

Publicado 27/03/2026 07:53

Rio - A ExpoRio Turismo 2026, realizada no Lagoon, na Zona Sul do Rio, consolidou o protagonismo do estado no cenário nacional e reforçou o papel do turismo religioso como uma das frentes de crescimento. A abertura do evento reuniu debates e segue até domingo (29). O evento espera atrair milhares de visitantes para entender o futuro do turismo sustentável e fortalecer a economia regional e valorização das potencialidades locais. O deputado estadual Gustavo Tutuca destacou o momento histórico vivido pelo Rio de Janeiro no setor.



“No ano passado alcançamos 2,2 milhões de turistas internacionais. Só nos dois primeiros meses deste ano já foram 600 mil, com crescimento de 20%, enquanto o Brasil registra retração”, afirmou.

Deputado estadual Gustavo Tutuca na ExpoRio Turismo Eduardo Uzal / Agência O Dia



Segundo Tutuca, o estado ultrapassou São Paulo em número absoluto de chegadas internacionais e caminha para superar 2,5 milhões de visitantes em 2026. O deputado também ressaltou o potencial do turismo religioso, lembrando que o Cristo Redentor já é um dos principais símbolos desse segmento e que há estudos para integrar o roteiro fluminense à Basílica de Aparecida, em São Paulo.



Durante a plenária “Encontro com Prefeitos: perspectivas do turismo no interior fluminense”, gestores públicos destacaram iniciativas e desafios para fortalecer o setor fora da capital. O secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, reforçou que o setor deve ser trabalhado como um conjunto de produtos. Segundo Tutuca, o estado ultrapassou São Paulo em número absoluto de chegadas internacionais e caminha para superar 2,5 milhões de visitantes em 2026. O deputado também ressaltou o potencial do turismo religioso, lembrando que o Cristo Redentor já é um dos principais símbolos desse segmento e que há estudos para integrar o roteiro fluminense à Basílica de Aparecida, em São Paulo.Durante a plenária “Encontro com Prefeitos: perspectivas do turismo no interior fluminense”, gestores públicos destacaram iniciativas e desafios para fortalecer o setor fora da capital. O secretário estadual de Turismo, Lucas Alves, reforçou que o setor deve ser trabalhado como um conjunto de produtos.

O secretário estadual de Turismo, Lucas Alves e o deputado estadual Gustavo Tutuca na ExpoRio Turismo Eduardo Uzal / Agência O Dia



“O turismo religioso é uma das nossas frentes, assim como o turismo de aventura e o cultural. Temos uma história rica e diversos pontos de referência, como a Igreja da Penha e destinos no interior”, disse. Ele também destacou a dimensão da feira, com 92 municípios representados e mais de 700 expositores, reunindo cultura, gastronomia e oportunidades de negócios. “O turismo religioso é uma das nossas frentes, assim como o turismo de aventura e o cultural. Temos uma história rica e diversos pontos de referência, como a Igreja da Penha e destinos no interior”, disse. Ele também destacou a dimensão da feira, com 92 municípios representados e mais de 700 expositores, reunindo cultura, gastronomia e oportunidades de negócios.

A coordenadora de Turismo Religioso do estado, Natcha Dias e o secretário estadual de Turismo, Lucas Alves Eduardo Uzal / Agência O Dia



A coordenadora de Turismo Religioso do estado, Natcha Dias, chamou atenção para o impacto social do segmento. “O artesanato e o turismo religioso fazem parte de uma das cadeias mais prósperas do turismo. Tenho orgulho de atuar em políticas públicas que promovem renda para famílias e empoderamento feminino”, afirmou. Ela também ressaltou o crescimento das rotas religiosas, como a Rota da Fé, que conecta municípios do interior fluminense.



Representando um dos principais símbolos dessa fé no estado, o padre Thiago Sardinha, reitor do Santuário Basílica da Penha, destacou a importância da sustentabilidade aliada ao turismo. “Temos uma área de proteção ambiental no entorno do santuário, com ações de reflorestamento, reciclagem e conscientização de visitantes e moradores”, explicou. Segundo ele, o local é um exemplo de como turismo religioso e preservação ambiental podem caminhar juntos.



A ExpoRio Turismo 2026 reforça, assim, o papel da capital como vitrine do estado e ponto de encontro das diversas regiões turísticas. Ao integrar fé, cultura, economia e sustentabilidade, o evento consolida o Rio de Janeiro como um destino cada vez mais completo e competitivo no cenário nacional e internacional. A coordenadora de Turismo Religioso do estado, Natcha Dias, chamou atenção para o impacto social do segmento. “O artesanato e o turismo religioso fazem parte de uma das cadeias mais prósperas do turismo. Tenho orgulho de atuar em políticas públicas que promovem renda para famílias e empoderamento feminino”, afirmou. Ela também ressaltou o crescimento das rotas religiosas, como a Rota da Fé, que conecta municípios do interior fluminense.Representando um dos principais símbolos dessa fé no estado, o padre Thiago Sardinha, reitor do Santuário Basílica da Penha, destacou a importância da sustentabilidade aliada ao turismo. “Temos uma área de proteção ambiental no entorno do santuário, com ações de reflorestamento, reciclagem e conscientização de visitantes e moradores”, explicou. Segundo ele, o local é um exemplo de como turismo religioso e preservação ambiental podem caminhar juntos.A ExpoRio Turismo 2026 reforça, assim, o papel da capital como vitrine do estado e ponto de encontro das diversas regiões turísticas. Ao integrar fé, cultura, economia e sustentabilidade, o evento consolida o Rio de Janeiro como um destino cada vez mais completo e competitivo no cenário nacional e internacional.

A Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França é o grande ícone do turismo religioso na Zona Norte do RJ Eduardo Uzal / Agência O Dia

Turismo internacional do Rio cresce quase 20% e ultrapassa números de SP



O estado do Rio de Janeiro registrou crescimento de 19,4% no número de turistas internacionais em 2026, superando o desempenho de São Paulo, que teve alta de 5,2% no mesmo período. Além do avanço percentual, o Rio também recebeu mais visitantes em números absolutos: foram 599.909 turistas no acumulado do ano, contra 557.476 no estado paulista. Neste mesmo período, o Brasil registrou retração de 4,3% no fluxo internacional.

Autoridades abrem a ExpoRio 2026 com o cenário icônico da Lagoa Rodrigo de Freitas Eduardo Uzal / Agência O Dia

Os números ganham ainda mais relevância diante da estrutura aeroportuária de São Paulo, que concentra o principal hub internacional do país. No Rio, o crescimento acompanha o processo de retomada e reestruturação do Aeroporto Internacional do RioGaleão, considerado estratégico para a ampliação do fluxo turístico.



"A recuperação do Galeão é parte fundamental desse processo e resultado de uma articulação importante construída nos últimos anos, com atuação direta do Governo do Estado, da prefeitura do Rio, da Assembleia Legislativa e do trade turístico junto ao Governo Federal", explicou o deputado estadual e ex-secretário de Turismo, Gustavo Tutuca.



Somente em fevereiro, o estado recebeu 310.654 turistas estrangeiros, frente a 262.108 no mesmo mês de 2025, alta de 18,5%.



Entre os países emissores neste início de ano, a Argentina segue líder absoluta, com 249.093 visitantes, seguida por Chile (107.099) e Estados Unidos (46.668). Completam o “top five” a França, com 21.489 e Uruguai, 19.686.



A expectativa da Secretaria de Estado de Turismo é de manutenção desse ritmo ao longo de 2026, impulsionado pela ampliação da conectividade aérea, novos investimentos e o fortalecimento da promoção dos destinos fluminenses no mercado nacional e internacional. A meta da pasta é crescer cerca de 15% no ano, chegando ao patamar de 2,5 milhões de turistas estrangeiros.

A ExpoRio Turismo 2026 reúne os 92 municípios e 12 regiões turísticas para mostrar a força do setor e atrair negócios Eduardo Uzal / Agência O Dia

SERVIÇO

Evento: ExpoRio Turismo 2026

Data: até domingo (29) de março de 2026

Local: Lagoon, na Lagoa

Entrada: Gratuita

Inscrições: www.exporioturismo.com.br

Programação de shows:

• 27/03 – Toni Garrido (20h)

• 28/03 – Diogo Nogueira (20h)

• 29/03 – Mumuzinho (19h)





ExpoRio Turismo 2026até domingo (29) de março de 2026Lagoon, na LagoaGratuita• 27/03 – Toni Garrido (20h)• 28/03 – Diogo Nogueira (20h)• 29/03 – Mumuzinho (19h)