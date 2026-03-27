Decreto permitia que decisões atribuídas ao governador seriam de secretário - Fernando Frazão / Agência Brasil

Decreto permitia que decisões atribuídas ao governador seriam de secretárioFernando Frazão / Agência Brasil

Publicado 27/03/2026 08:49 | Atualizado 27/03/2026 10:34

Rio - A Justiça do Rio suspendeu, nesta quinta-feira (26), um decreto estadual que aumentava poderes do secretário da Casa Civil. Em um de seus últimos atos antes de renunciar ao cargo de governador , Cláudio Castro (PL) determinou que Marco Antônio Rodrigues Simões poderia ordenar despesas orçamentárias e nomear ou exonerar servidores, funções atribuídas ao chefe de estado.

A norma foi publicada em Diário Oficial na última segunda-feira (23). Com o decreto, o secretário ganhou a função de praticar atos referentes à gestão orçamentária e financeira do estado, como: abertura de créditos suplementares, especiais e extraordinários; alteração das modalidades de aplicação no âmbito dos órgãos e entidades da administração estadual; e alteração de limites de movimentação e disponibilidade de empenho, incluindo contingenciamento e descontingenciamento de dotações orçamentárias.

Tais decisões são atribuídas ao governador. O deputado estadual Flávio Serafini (Psol) alegou que a mudança dessa função extrapola os limites constitucionais ao delegar essas funções a um secretário. Por isso, Serafini solicitou à Justiça a suspensão da norma.

Nesta quinta, a desembargadora Cristina Tereza Gaulia concordou que o decreto pode ultrapassar os limites da Constituição. Segundo a juíza, eventuais medidas adotadas com o fundamento na norma podem causar efeitos de difícil reversão, principalmente sobre a execução orçamentária.

"Tal cenário de transição e incerteza administrativa recomenda especial prudência na apreciação de atos normativos que interfiram diretamente na gestão orçamentária e financeira do Estado, a fim de evitar a ampliação de riscos institucionais e a eventual produção de prejuízos à coletividade, especialmente diante da sensibilidade e relevância das decisões que envolvem a execução do orçamento público. Tal circunstância recomenda a atuação preventiva do Poder Judiciário, a fim de evitar a consolidação de situações potencialmente inconstitucionais", escreveu a magistrada.

Para Serafini, esse "superpoder" dado ao secretário criava uma incerteza jurídica no estado. "Essa parte do 'superpoder' financeiro é sequer prevista na Constituição como uma possibilidade que possa ser delegada de um governador para algum secretário porque é uma responsabilidade tão grande que a Constituição não prevê essa possibilidade de transferência", contou.

Procurado sobre o assunto, o Governo do Rio ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.