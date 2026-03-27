Imagens mostram as chamas em meio a área residencial - Rede Social

Imagens mostram as chamas em meio a área residencialRede Social

Publicado 27/03/2026 09:02

Rio - Um incêndio em um terreno baldio assustou moradores do Morro do Gambá, no Complexo do Lins, na Zona Norte, no fim da noite desta quinta-feira (26). Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível ver a intensidade das chamas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo teve início na Rua Maria Luísa por volta das 23h, sendo controlado ainda no início da madrugada. O local é cercado por casas e prédios.

Nas redes sociais, moradores revelaram que as chamas se espalharam rapidamente entre as residências, gerando grande preocupação na região. Apesar disso, segundo os Bombeiros, nenhuma casa teria sido atingida. Não há registro de feridos.

Até o momento, não há informações sobre o que provocou o incêndio.