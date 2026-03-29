Foram apreendidos cerca de 80 quilos de cabos de empresas de telefoniaDivulgação / PCERJ
Dupla é presa em flagrante furtando cabos metálicos de empresas de telefonia na Tijuca
Um deles tentou se justificar apresentando documento de serviço inválido para aquela atividade, enquanto o outro admitiu a ação ilegal
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