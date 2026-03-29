Foram apreendidos cerca de 80 quilos de cabos de empresas de telefonia - Divulgação / PCERJ

Foram apreendidos cerca de 80 quilos de cabos de empresas de telefoniaDivulgação / PCERJ

Publicado 29/03/2026 12:02 | Atualizado 29/03/2026 12:28

Rio - Dois homens foram presos em flagrante enquanto furtavam cabos metálicos subterrâneos de empresas de telefonia, em bueiros abertos na Tijuca, Zona Norte do Rio.

Segundo a Polícia Civil, agentes da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) se deslocaram até a Rua Delgado de Carvalho, na última sexta-feira (27), após receberem informações sobre a possível subtração de cabos.

fotogaleria

No local, os policiais encontraram dois homens retirando o material. Questionados, um deles tentou se justificar apresentando um documento de serviço, mas ele não era válido para aquela atividade. O outro admitiu a ação ilegal e indicou que os fios estavam no veículo utilizado pela dupla.

Durante a abordagem, a equipe apreendeu cerca de 80 quilos de cabos metálicos de diferentes empresas de telefonia.

Eles foram levados para a delegacia e autuados em flagrante por furto qualificado.