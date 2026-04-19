O piloto está bem animado para as competições de Drift - Divulgação

O piloto está bem animado para as competições de DriftDivulgação

Publicado 19/04/2026 00:00

Com apenas 15 anos, ele já é uma promessa nas pistas de corrida. Quando o assunto é Drift, então, nem se fala. O estudante Natan Gomes, morador de Madureira, estará participando, nos dias 25 e 26 de abril, do Ultimate Drift - Campeonato Brasileiro e maior experiência da modalidade na América Latina de Drift da América Latina, que será no Kartódromo Internacional Beto Carrero, na Penha, em Santa Catarina.

Piloto de Drift mais novo do Ultimate, Natan aprendeu a dirigir carros aos 9 anos, na garagem da empresa de veículos de turismo cujo pai é dono, em Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio. "Comecei a dirigir bem cedo, incentivado pelo meu pai. Eu manobrava os carros e ali fui desenvolvendo essa paixão por carros e velocidade", conta Natan, com sorriso tímido, típico da adolescência.

O pai e grande incentivador, o empresário Jailson Bento da Anunciação, vibra a cada conquista do filho, e diz que o maior desafio hoje na carreira do prodígio é a parte financeira.

"Nesse início de carreira, tudo é mais difícil. Estamos buscando patrocinadores, mas por enquanto as despesas são comigo. Mas depois tenho certeza que vai melhorar, pois ele tem muito talento e é focado", explica o 'paitrocinador', que em 2024 viajou com a família para os Estados Unidos e pôde proporcionar a Natan pilotar alguns carros de Drift irados.

Natan costuma treinar em média duas horas por dia no simulador de corridas e ajustar o carro (sim, ele também é um dos mecânicos) aos sábados, entretanto, na reta final da preparação o esforço aumenta. "Quando chega perto das competições eu dobro as horas no simulador e passo a mexer no carro todos os dias, à noite, para não atrapalhar os estudos", diz o piloto, que é aluno do 1º ano do Ensino Médio.

Natan lembra que a paixão pelo Drift começou aos 13 anos, e de lá para cá, só aumenta. Sonhos? Sim, ele tem: crescer na profissão e disputar os principais campeonatos de Drift no Brasil e no mundo.

No Parque Olímpico

Nos dias 15, 16 e 17 de maio, o Parque Olímpico da Barra da Tijuca vai receber a quarta edição do 'Drift Rio 4' e a estreia do '1° Campeonato Carioca de Drift'. A cidade volta a receber um evento automobilístico após 13 anos. O evento terá provas de drift, exposições de carros, tirolesa, música na praça de alimentação e visita aos boxes. Na sexta (15), 5 mil entradas serão feitas mediante a doação de alimentos, agasalhos e material de higiene pessoal, que vão ser destinados às vítimas das chuvas de Juiz de Fora.