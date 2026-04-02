Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, foi encontrado morto dentro de um rio, nesta quarta-feira (1º) - Reprodução / Arquivo pessoal

Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, foi encontrado morto dentro de um rio, nesta quarta-feira (1º)Reprodução / Arquivo pessoal

Publicado 02/04/2026 12:03 | Atualizado 02/04/2026 14:38

Rio - O adolescente Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, foi encontrado morto dentro de um rio próximo à Estrada do Gabinal, na Freguesia, Zona Sudoeste do Rio, na tarde desta quarta-feira (1º). As informações foram confirmadas ao DIA por um familiar do menino, que preferiu não se identificar.

Ronaldo estava desaparecido desde o último domingo (29), de acordo com a família e um cartaz chegou a ser divulgado pela Polícia Civil. Ele morava em Senador Camará, na Zona Oeste, e havia sumido, após se encontrar com uma namorada na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena.

Ainda muito abalado, o familiar relatou ao DIA que Ronaldo foi torturado por traficantes: "Ele foi ver uma menina dentro da favela Cesar Maia com amigos e, uns homens 'implicaram' com ele, perguntaram se ele era 'alemão', já que ele morava em Senador Camará [dominada pelo TCP], e onde ele foi é do Comando Vermelho. Aí vários bandidos em motos pegaram eles e levaram para um terreno baldio, e começaram uma tortura. Só que os outros dois que estavam com ele foram liberados, a pedido de um pastor."

O familiar do jovem disse, ainda, que soube da morte por uma foto: "Postaram uma foto de um corpo dentro de um rio e a parente nossa foi lá reconhecer. Depois, descobrimos que era o Ronaldo", afirmou. O corpo do adolescente está no Instituto Médico Legal (IML) do Centro.

Procurada, a Polícia Civil informou que a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) encaminhou o caso à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que está dando prosseguimento às investigações. Os agentes atuam para apurar as circunstâncias da morte.

*Reportagem da estagiária Ágatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci