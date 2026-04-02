Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, foi encontrado morto dentro de um rio, nesta quarta-feira (1º)Reprodução / Arquivo pessoal
Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto dentro de rio, na Freguesia
'Torturaram ele', afirmou familiar de Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos
Mercado de Peixe São Pedro fica lotado às vésperas da Sexta-Feira Santa
Procura por pescados frescos, variedade e preços acessíveis atrai clientes; Expectativa é que mais de 15 mil pessoas passem pelo espaço até o feriado
ONG Favela Mundo promove festa de Páscoa para crianças do Caju
Com direito à visita do Coelhinho, o evento será realizado na próxima segunda (6)
PM prende grupo fortemente armado durante operação em comunidades de Niterói
Seis homens estavam com quatro fuzis e duas pistolas em uma área de mata
Fotos! Veja quais praias estão próprias para banho no feriadão da Semana Santa
Levantamento do Inea aponta maioria delas liberadas, mas indica locais impróprios e trechos com restrições
Efetivo da PM terá mais de 3,5 mil agentes em rodovias estaduais e vias expressas durante feriadão
Serão aproximadamente 600 viaturas empenhadas na operação nesta Semana Santa
Adolescente que estava desaparecido é encontrado morto dentro de rio, na Freguesia
'Torturaram ele', afirmou familiar de Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.