Mais de 3,5 mil policiais militares atuarão em rodovias estaduais e vias expressas - Divulgação / Polícia Militar

Mais de 3,5 mil policiais militares atuarão em rodovias estaduais e vias expressasDivulgação / Polícia Militar

Publicado 02/04/2026 12:14

Rio - Mais de 3,5 mil policiais militares intensificarão o policiamento em rodovias estaduais e vias expressas entre esta quinta-feira (2) e o domingo (5), durante o feriado da Semana Santa. Serão aproximadamente 600 viaturas empenhadas na operação.

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Segundo a Polícia Militar, agentes do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) e do Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) atuarão com mais destaque em locais de grande movimentação, como: a Avenida Brasil; as linhas Vermelha e Amarela; na RJ-104, RJ-106 e RJ-124, rodovias caminho para cidades da Região dos Lagos; RJ-116, na Região Serrana; RJ-216, no Norte do Estado e no Farol de São Tomé; RJ-165, em Paraty, na Costa Vede; e na RJ-125, em Miguel Pereira.





Já o policiamento ostensivo será intensificado com militares do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) .



Na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária, um dos principais pontos de entrada e saída no feriado prolongado, haverá reforço do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), responsáveis pelo patrulhamento em áreas com grande fluxo de visitantes. A corporação informou que o CPTran aumentará os pontos de baseamento em locais estratégicos com o objetivo de garantir a segurança dos usuários das principais rodovias estaduais durante todos os dias do feriado.Já o policiamento ostensivo será intensificado com militares do Batalhão Tático de Motociclistas (BTM), do Regimento de Polícia Montada (RPMont) e do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) .Na Rodoviária do Rio, em Santo Cristo, na Zona Portuária, um dos principais pontos de entrada e saída no feriado prolongado, haverá reforço do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur), responsáveis pelo patrulhamento em áreas com grande fluxo de visitantes. São previstos mais de 184 mil passageiros movimentando o local.

Além do reforço, há uma parceria com a concessionária que disponibiliza mais de 100 câmeras do terminal, que atuam de forma integrada com o Centro Integrado Comando e Controle, auxiliando no reconhecimento facial.



O CPTran reforça que os motoristas devem viajar com tranquilidade, cuidado e responsabilidade. Para isso, é necessário revisar o veículo e realizar manutenção preventiva antes de pegar a estrada; ter os documentos em dia; pneus calibrados; verificar óleo e água do automóvel; ver as luzes funcionando; e checar se freios estão em perfeitas condições.

Já, durante a viagem, é necessário respeitar os limites de velocidade, usar o cinto de segurança e colocar as crianças na cadeirinha. Se ingerir bebida alcoólica, não dirija.

