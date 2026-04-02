Ronaldo Henrique Souza Peixoto, de 14 anos, foi encontrado morto dentro de um rioReprodução/Redes sociais
"Os meninos chegaram por volta das 17h no Recreio dos Bandeirantes, e os criminosos os pegaram às 23h. Eles foram levados para dentro da comunidade, onde foram amarrados e agredidos. Quem foi torturado foi meu filho e o Bernardo. O Cauã não apanhou. Pegaram os celulares deles, viram que não havia nada no telefone do Cauã e, depois, analisaram o celular do meu filho", contou a mãe de Ronaldo em relato nas redes sociais.
Um outro familiar desabafou após a confirmação da localização do corpo de Ronaldo, encontrado em um rio na Estrada do Gabinal, na Freguesia, Zona Oeste. "É preciso ter um coração muito ruim para fazer isso por causa de facção, algo com que ele não tinha qualquer envolvimento. Ele só queria brincar", disse.
Ronaldo estava desaparecido desde o último domingo (29). Segundo a família, ele sumiu após se encontrar com uma namorada na comunidade Cesar Maia, em Vargem Pequena, junto com um grupo de amigos.
O caso foi inicialmente registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) e, posteriormente, encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que dá prosseguimento às investigações. O adolescente Cauã compareceu à delegacia e prestou depoimento.
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