Felipe Pampolha oficializou sua filiação ao Partido Progressistas (PP), em movimento articulado com Dr. LuizinhoDivulgação

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Rio  - Felipe Pampolha oficializou sua filiação ao Partido Progressistas (PP), em movimento articulado ao lado do deputado federal Dr. Luizinho, uma das principais lideranças da legenda.
Com trajetória ligada à gestão pública e ao empreendedorismo, Felipe passa a ser apontado como nome em construção para a disputa por uma vaga na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) em 2026.
A filiação também reforça o peso político do sobrenome Pampolha no estado, em meio ao legado da família na vida pública fluminense. 