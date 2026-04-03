Felipe Pampolha oficializou sua filiação ao Partido Progressistas (PP), em movimento articulado com Dr. LuizinhoDivulgação
Felipe Pampolha se filia ao Progressistas
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