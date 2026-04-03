Suspeitos foram detidos após furtarem cordão de idoso no Centro - Divulgação

Suspeitos foram detidos após furtarem cordão de idoso no CentroDivulgação

Publicado 03/04/2026 10:26

Rio - Quatro homens foram presos pela Força Municipal nesta quinta-feira (2) por furto e receptação no Centro do Rio, em ocorrências registradas nas avenidas Rio Branco e Presidente Vargas.

Cordão de ouro e celular com registro de furto foram recuperados pelos agentes Divulgação

No primeiro caso, três homens foram detidos após furtarem o cordão de um idoso na esquina da Avenida Rio Branco com a Avenida Nilo Peçanha. Agentes da Força Municipal que faziam patrulhamento na região flagraram a ação após ouvirem gritos de "pega ladrão".Os suspeitos tentaram fugir, mas foram alcançados na altura do Largo da Carioca. Eles foram levados para a 5ª DP (Centro). Além dos detidos, foi recuperado também um celular e o cordão furtado.Mais tarde, um quarto homem foi preso na Avenida Presidente Vargas, na altura do Campo de Santana, após ser encontrado com um celular com registro de furto. A equipe chegou ao suspeito após relato de um pedestre sobre um roubo na região.O caso foi registrado na 4ª DP (Centro), onde o homem permaneceu preso por receptação.