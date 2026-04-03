Caso está sendo investigado pela DHBF - Divulgação
Caso está sendo investigado pela DHBFDivulgação
Rio - Um homem foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (2) em Parada Morabi, em Duque de Caixa, na Baixada Fluminense. A vítima teria sido encurralada por homens armados.
Segundo a Polícia Civil, Thiago Gomes de Oliveira, de 38 anos, aguardava o transporte para o trabalho ao lado de um colega, que conseguiu escapar.
Ainda de acordo com a corporação, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se a morte está relacionada a disputas pelo controle da região.
Além da expansão territorial, a facção criminosa Comando Vermelho (CV) também está disputando a exploração de serviços clandestinos, como fornecimento de gás e internet.
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