Droga foi encontrada acondicionada em estruturas de madeira - Divulgação / PF

Droga foi encontrada acondicionada em estruturas de madeira Divulgação / PF

Publicado 03/04/2026 10:20

Rio - Um motorista de caminhão foi preso em flagrante ao transportar 110 kg de pasta base de cocaína, na madrugada desta sexta-feira (3), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), no município de Piraí, no Médio Paraíba.

Segundo a PF, a fiscalização aconteceu próximo à descida da Serra das Araras, onde os policiais localizaram a droga atrás de uma carga lícita, no interior do veículo, e cuidadosamente acondicionada em estruturas de madeira.

O homem, o caminhão e o material apreendido foram encaminhados à Superintendência Regional da PF no Rio de Janeiro para lavratura do auto de prisão em flagrante.

O detido será encaminhado ao sistema prisional do estado, onde permanecerá à disposição da Justiça e responderá pelo crime de tráfico interestadual de drogas.

A ação foi realizada por policiais federais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE/RJ) e do Grupo de Investigações Sensíveis da no Rio de Janeiro (GISE/RJ) com apoio da Delegacia de Repressão a Drogas da PF em São Paulo (DRE/SP).