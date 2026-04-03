Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo: Cristo Redentor ganha iluminação azulNeemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia
Na cerimônia, que relembra a Última Ceia, o sacerdote lavou os pés de crianças dentro do espectro autista, em um rito que simboliza o gesto de Jesus de lavar os pés de seus discípulos.
Semana Santa
Como continuidade das celebrações da Semana Santa, nesta sexta-feira (3), será realizado o Ato Litúrgico da Paixão do Senhor, celebração marcada pelo silêncio e reflexão, às 15h. Após a cerimônia, acontecerá a Via Sacra, com encenação da Paixão, uma representação do sofrimento e morte de Cristo.
No sábado (4) de Aleluia, a Vigília Pascal acontecerá às 17h30. No domingo (5) de Páscoa, as celebrações se encerram nas missas marcadas para às 11h e 14h.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.