Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo: Cristo Redentor ganha iluminação azul - Neemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo: Cristo Redentor ganha iluminação azulNeemias Gonzaga/Parceiro/Agência O Dia

Publicado 03/04/2026 10:29

Rio - O Cristo Redentor foi iluminado de azul, na noite desta quinta-feira (2), em homenagem ao Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo. Além da projeção especial, uma missa, com rito de lava-pés, foi celebrada com crianças dentro do espectro e mulheres em situação de vulnerabilidade social.

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Comandada por Padre Omar, reitor do Santuário, a Santa Missa da Ceia do Senhor deu início ao Tríduo Pascal, celebração de três dias que recorda a Paixão, Crucificação, Morte, Sepultamento e Ressurreição de Jesus, e segue até a manhã do domingo de Páscoa.



Na cerimônia, que relembra a Última Ceia, o sacerdote lavou os pés de crianças dentro do espectro autista, em um rito que simboliza o gesto de Jesus de lavar os pés de seus discípulos.



Semana Santa



Como continuidade das celebrações da Semana Santa, nesta sexta-feira (3), será realizado o Ato Litúrgico da Paixão do Senhor, celebração marcada pelo silêncio e reflexão, às 15h. Após a cerimônia, acontecerá a Via Sacra, com encenação da Paixão, uma representação do sofrimento e morte de Cristo.



No sábado (4) de Aleluia, a Vigília Pascal acontecerá às 17h30. No domingo (5) de Páscoa, as celebrações se encerram nas missas marcadas para às 11h e 14h.