Incêndio ocorreu por volta das 6h53Divulgação / COR

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Rio - Um carro pegou fogo na manhã deste sábado (4), na Avenida Brasil, altura da estação do BRT Vasco da Gama, no sentido Centro.
Segundo o Centro de Operações, o incêndio ocorreu por volta das 6h53. Uma faixa da via chegou a ser ocupada, o que causou retenção no trânsito. A visibilidade também ficou reduzida no trecho.
Equipes da CET-Rio acompanharam o trabalho do Corpo de Bombeiros no local. A ocorrência terminou por volta das 7h30, quando a pista foi totalmente liberada e o trânsito voltou ao normal.
Procurado pela reportagem, o Corpo de Bombeiros ainda não se manifestou sobre o caso.