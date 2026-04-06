Uma página falsa espelhava site oficial para pagamento do IPVA 2026 - Divulgação

Uma página falsa espelhava site oficial para pagamento do IPVA 2026Divulgação

Publicado 06/04/2026 10:39 | Atualizado 07/04/2026 11:52

Rio - A Justiça bloqueou o acesso a um site fraudulento que simulava o portal oficial de pagamento do IPVA e determinou sua remoção dos resultados de busca em mecanismos de pesquisa.

Segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), a página espelhava o site oficial e induzia as vítimas a quitarem o imposto anual, mas os valores eram transferidos para contas vinculadas aos golpistas.



As investigações já identificaram mais de 80 CNPJs criados pelos criminosos para o recebimento dos pagamentos, estratégia que visa dificultar o rastreamento e garantir o funcionamento do esquema.



Ainda de acordo com a instituição, os principais provedores de internet informaram ao Núcleo de Combate aos Crimes Cibernéticos do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (CyberGAECO) que já realizaram o bloqueio do endereço malicioso. Além disso, a página já se encontra inacessível em pesquisas realizadas em buscadores como Google e Bing.



A medida cautelar foi obtida pelo CyberGAECO, a partir de informações institucionais da Coordenadoria de Segurança e Inteligência (CSI/MPRJ). O MPRJ orienta que as vítimas do golpe entrem em contato pelo e-mail secgaeco@mprj.mp.br.