Uma página falsa espelhava site oficial para pagamento do IPVA 2026Divulgação
Justiça bloqueia acesso a site que simulava portal oficial de pagamento do IPVA
Já foram identificados mais de 80 CNPJs criados pelos criminosos para o recebimento dos valores
MPF recomenda ao INSS medidas para garantir atendimento a pessoas em situação de rua no Rio
Ministério Público Federal afirma que autarquia impõe exigências desproporcionais, como impressão de documentos digitais e reconhecimento de firma em cartório
Menina forçada a comer fezes de cachorro enfrenta dificuldades para seguir rotina: 'Muito difícil'
Depoimentos das crianças e responsáveis estão marcados para as próximas quinta (9) e sexta-feira (10)
Homem é preso por armazenar e compartilhar vídeos de abuso sexual infantil na internet
Ação faz parte da operação 'Tolerância Zero', realizada em Petrópolis, na Região Serrana
Casa Brasil inaugura duas exposições com obras de 60 artistas de diferentes regiões do estado do Rio
Com entrada gratuita, visitação vai até 8 de julho
Sargentos da PM são presos por venderem armas e drogas para organizações criminosas
Ricardo da Silva Ferreira, Raphael Nascimento Ribeiro e Thiago Corrêa da Costa comercializavam materiais apreendidos em operações, aponta a denúncia do MPRJ
Homem morre ao ser baleado na Linha Amarela
Rafael Felipe Campos Nascimento foi encontrado por policiais militares já sem vida
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