Material apreendido durante a operação do MPRJ com apoio da Corregedoria da PM - Divulgação

Material apreendido durante a operação do MPRJ com apoio da Corregedoria da PMDivulgação

Publicado 07/04/2026 10:22

Rio - Três policiais militares foram presos durante uma operação do Ministério Público do Rio (MPRJ) com apoio da Corregedoria da PM, na manhã desta terça-feira (7). De acordo com a denúncia, os sargentos Ricardo da Silva Ferreira, Raphael Nascimento Ribeiro e Thiago Corrêa da Costa desviavam armas, drogas e cargas apreendidas para vendê-las a organizações criminosas.

A ação é um desdobramento das investigações contra uma milícia que atua na região de Anchieta, na Zona Norte do Rio, e na Baixada Fluminense. Inicialmente, o MPRJ identificou que Ricardo, lotado no 41º BPM (Irajá), revendia armas para a facção paramilitar.

Em um dos casos citados pela denúncia, houve uma negociação entre Ricardo e Raphael, que servia no 14º BPM (Bangu), para a venda de 140 quilos de maconha. Em outra situação, os investigados sugerem a obtenção de lucro com a comercialização de uma carga de refrigerantes roubada.

Por fim, o MPRJ relatou que Thiago, atualmente no 18º BPM (Jacarepaguá), apreendia armas em operações do 41º BPM (Irajá) e entregava para Ricardo sem que as autoridades policiais tivessem conhecimento.

Além dos mandados de prisão, os agentes também cumpriram busca e apreensão em endereços ligados aos sargentos. Foram apreendidas drogas, munições e dinheiro, além de um caderno.

Em nota, a PM informou que os sargentos foram encaminhados à unidade prisional da corporação. "O comando da Polícia Militar reitera que não compactua com desvios de conduta ou cometimento de crimes praticados por seus entes, punindo com rigor os envolvidos quando constatados os fatos", ressaltou.