Ele foi preso em flagrante nesta terça-feira (7), por agentes da Polícia Federal - Divulgação / Polícia Federal

Ele foi preso em flagrante nesta terça-feira (7), por agentes da Polícia FederalDivulgação / Polícia Federal

Publicado 07/04/2026 11:11

Rio – Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal na manhã desta terça-feira (7), por armazenar e compartilhar vídeos e fotos de abuso sexual infantil, em Petrópolis, na Região Serrana. A ação faz parte da operação “Tolerância Zero”, que combate a distribuição e retenção de mídias de pornografia infantojuvenil.



Durante as buscas, os agentes da delegacia de Nova Iguaçu (DPF/NIG) apreenderam o celular do preso e o encaminharam à perícia.



O detido, no entanto, não teve o nome divulgado.