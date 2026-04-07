Ao todo, são 97 obras de 60 artistas de diferentes regiões do estado - Divulgação / Governo do Rio

Ao todo, são 97 obras de 60 artistas de diferentes regiões do estadoDivulgação / Governo do Rio

Publicado 07/04/2026 11:11 | Atualizado 07/04/2026 11:47

Rio - Duas novas exposições serão inauguradas nesta quinta-feira (9), na Casa Brasil, no Centro. Com entrada gratuita, as mostras reúnem 97 obras de 60 artistas de diferentes regiões do estado do Rio. A visitação vai até 8 de julho, de terça a domingo, das 10h às 17h.

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"Casa Fluminense" apresenta múltiplos olhares sobre o estado do Rio, abordando temas como identidade, diversidade, turismo e tradições. Com curadoria de Aliã Guajajara Waimiri, Cadu, Jocelino Pessoa, Marcelo Campos e Tania Queiroz, a exposição reúne artistas de cidades como Rio, Niterói, Campos dos Goytacazes, Volta Redonda, Paraty, Maricá e Teresópolis.



Já em "Cada Cabeça é um Mundo", de Melissa Oliveira, o público tem acesso a uma série fotográfica sobre o cotidiano das barbearias em comunidades cariocas. Natural do Morro do Dendê, na Ilha do Governador, a artista retrata profissionais que movimentam a economia criativa em territórios como Jacaré, Manguinhos e Chatuba.



Além das mostras, a agenda inclui a ação "Conversas de Casa", encontro que reúne participantes de cursos livres realizados em parceria com a Escola sem Sítio, promovendo troca de experiências e processos criativos.

A Casa Brasil (antiga Casa França-Brasil), vinculada à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio, fica na Rua Visconde de Itaboraí, 78, no Centro.