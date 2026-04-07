O caso está sendo investigado na 72ªDP (São Gonçalo) - Google / Reprodução

O caso está sendo investigado na 72ªDP (São Gonçalo) Google / Reprodução

Publicado 07/04/2026 11:20

Rio- A menina de 11 anos, forçada a comer fezes de cachorro por outras menores de idade em um caso de bullying em São Gonçalo, na Região Metropolitana, enfrenta dificuldades para seguir a rotina. Segundo o delegado Mário Lamblet, da 72ªDP, os depoimentos das crianças e responsáveis estão marcados para as próximas quinta (9) e sexta-feira (10).

O caso aconteceu em um condomínio do bairro Galo Branco. Ao DIA, a mãe revelou que toda a família tem enfrentado sérios problemas após o constrangimento passado pela filha. Ela foi quem denunciou a situação à polícia.

Segundo a avó, a menina está com vergonha até de ir para escola. Na manhã desta terça–feira (7), uma semana após o ocorrido, ela tentou retornar ao colégio, mas enfrentou grandes dificuldades.

"Ela não está bem, não. Hoje eu botei ela na escola, depois eu me arrependi de ter colocado, porque ela está chorando, ela não quer ir para a escola. Eu fiquei mal também, comecei a chorar. Está muito difícil!", contou a avó.

A criança costuma passar boa parte do tempo também com os avós. Ela perdeu o pai no ano passado e, segundo a família, já vem muito fragilizada.

Entenda o caso

A menina foi levada a uma área de mata e obrigada a comer fezes de cachorro por um grupo de garotas um pouco mais velhas, ainda menores. A cena foi filmada pelas crianças e compartilhada nas redes sociais.

No vídeo, uma menina aparece com as fezes em uma sacola de plástico: 'Vai rápido, dá um 'chupão' aqui. Bora (sic), não estou brincando", disse. Em meio a risadas de outras colegas, a vítima fala repetidamente: "Para, não, não quero."

Segundo a avó, a menina a ligou desesperada logo após o ocorrido. "Ela me ligou chorando muito e não queria me explicar o que estava acontecendo. Só pediu para eu ir lá correndo. Eu larguei tudo o que estava fazendo, saí correndo, e fui lá ver. Chegando lá, ela não queria me contar, ela só entrou direto dentro do carro e falou assim: 'Vó, me tira daqui. Vamos sair daqui, vamos sair daqui'", relatou.