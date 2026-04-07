Agentes constataram que a estrutura do local era inadequada para atividade - Divulgação / PCERJ

Agentes constataram que a estrutura do local era inadequada para atividadeDivulgação / PCERJ

Publicado 07/04/2026 12:32

Rio - O dono e o gerente de um açougue foram presos no bairro Santa Rita, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, nesta segunda-feira (6), por comercializar carnes impróprias para consumo.



Segundo a Polícia Civil, agentes da 58ª DP (Posse), com apoio da Vigilância Sanitária, interditaram o estabelecimento e apreenderam 180 quilos de produtos estragados.

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As equipes constataram que a estrutura do local era inadequada para a atividade. As autoridades flagraram paredes descascando e chão sem piso, além de forte odor na câmara fria.

O proprietário e o gerente do estabelecimento foram presos em flagrante por crime contra as relações de consumo, ao vender, manter em depósito e expor à venda mercadorias em condições impróprias.