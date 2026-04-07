Menino está internado no Hospital Getúlio Vargas, na Penha - Reginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Menino está internado no Hospital Getúlio Vargas, na PenhaReginaldo Pimenta / Arquivo O Dia

Publicado 07/04/2026 13:03

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (7), por agredir o enteado, de apenas 2 anos, em Jacarepaguá, na Zona Sudoeste. O autor alegou que o menino havia caído da cama, mas os investigadores desmentiram tal narrativa. A criança está internada, em estado grave, no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, na Zona Norte, com múltiplas lesões e um traumatismo craniano.

Segundo a Polícia Civil, as diligências começaram após a vítima ser levada pelo padrasto para uma unidade de saúde na Taquara, na madrugada desta terça. O menino chegou desacordado e com diversas manchas roxas pela pele.

Ainda de acordo com a corporação, o homem contou que estava dormindo em casa quando acordou com o barulho do choro do enteado, que teria caído da cama.



Agentes da 41ª DP (Tanque) ouviram testemunhas e a avaliação da equipe médica desmentiu a versão apresentada pelo autor. A médica responsável pelo atendimento afirmou que o trauma existente na criança seria compatível somente com uma queda superior a uma altura de 3 metros. Além disso, as múltiplas lesões indicavam abuso físico.



O padrasto responderá por lesão corporal qualificada e violência doméstica e familiar. A 41ª DP (Tanque) já representou pela prisão preventiva dele.