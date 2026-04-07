Primeiro turno está previsto para o dia 4 de outubro - Divulgação/TRE

Primeiro turno está previsto para o dia 4 de outubroDivulgação/TRE

Publicado 07/04/2026 13:02

Rio - O prazo para tirar o primeiro título de eleitor ou regularizar eventuais pendências, como atualizar os dados cadastrais ou transferir o local de votação, termina em um mês. Conforme previsto no calendário do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), o primeiro turno ocorre em 4 de outubro, mas cariocas e fluminenses que pretendem ir às urnas têm até 6 de maio para providenciar tais procedimentos.

Há duas maneiras para se tornar apto a votar: ir presencialmente a um cartório ou recorrer ao autoatendimento no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) - acesse aqui . Quem solicitar o primeiro título pela internet, porém, terá de ir ao cartório em até 30 dias para fazer a biometria. Todos os serviços são gratuitos

Quem precisa tirar o título?

O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para brasileiras e brasileiros a partir dos 18 anos e facultativos para pessoas analfabetas, maiores de 70 anos e jovens de 16 e 17 anos. Estrangeiros e cidadãos em serviço militar obrigatório não podem se alistar.



Documentos necessários para retirar o título:

- Documento oficial de identificação com foto (como carteira de identidade, carteira de trabalho ou passaporte);

- Comprovante de residência recente;

- Comprovante de quitação do serviço militar para homens que completam 19 anos no ano do alistamento.