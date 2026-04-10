Três fuzis e drogas foram apreendidos durante a ação no Complexo do Salgueiro - Divulgação / PMERJ

Três fuzis e drogas foram apreendidos durante a ação no Complexo do SalgueiroDivulgação / PMERJ

Publicado 10/04/2026 13:43

Rio - Dois criminosos morreram e pelo menos quatro pessoas foram baleadas, entre eles dois policiais, durante uma operação da Polícia Militar, no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, nesta sexta-feira (10).

De acordo com a corporação, agentes do 1º BPM (Venda da Cruz) foram acionados para uma ocorrência de roubo de carga, envolvendo um caminhão do Sedex, dos Correios, que teria sido levado para a Estrada das Palmeiras, no interior da comunidade.

Com um veículo blindado, os policiais entraram no complexo, mas recuaram e solicitaram apoio após serem recebidos a tiros pelos criminosos. Com reforço, os agentes retornaram ao local, onde houve intenso confronto.

Durante o tiroteio, pelo menos seis pessoas foram atingidas. Todas foram socorridas e levadas para o Hospital Estadual Alberto Torres. Três criminosos foram baleados, dois morreram na unidade de saúde e outro - que está custodiado - foi acertado na mão. Um policial militar foi ferido na perna e uma moradora, de 37 anos, nas costas. Outro agente, do Batalhão de Rondas Especiais e Controle de Multidão (Recom), também foi ferido. Nenhum dos três corre risco de vida.

Até o momento, além do ferido, outras três pessoas foram presas. Três fuzis e grande quantidade de drogas também foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).