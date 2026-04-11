Projeto GamesDevHub já impactou mais de 2,5 mil jovens no RioDivulgação
Realizada pelo Instituto Conecta Brasil, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil, o projeto reúne diferentes programas voltados principalmente a estudantes da rede pública e aos profissionais da economia criativa, promovendo a inclusão digital e novas oportunidades.
Entre os principais resultados, está a formação de 1.200 estudantes da rede pública em games e tecnologia, por meio do EducaGameRIO, programa educacional que democratiza o acesso ao conhecimento em game design, programação e produção de jogos digitais, em escolas municipais.
O projeto ainda apoia empresas cariocas do ramo de jogos digitais. Com a criação do GameDevsUp, uma Venture Builder – espécie de "fábrica de negócios" –, vários estúdios e empreendedores foram impulsionados e acelerados. A iniciativa fornece consultorias jurídica, financiamento, redes sociais, além de workshops práticos, como Steam, pitch, press release. Os participantes também contam com a parceria de agências de marketing especializado. Mais de 50 estúdios e jovens desenvolvedores já foram acelerados.
O GamesDevHub também tem impulsionado a entrada dos participantes no mercado de trabalho. Entre as ações, estão feiras de contratação realizadas durante o GamesDevConnection, evento que conecta empresas, universidades e estúdios aos estudantes.
Além das crianças, estudantes universitários também já foram alcançados pelo projeto. Em 2025, cerca de 400 jovens tiveram acesso ao PowerUp Gaming, um curso de portfólio com foco na preparação para o mercado de trabalho e no desenvolvimento de projetos autorais.
Realização do Instituto Conecta Brasil, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.
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