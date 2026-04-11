Projeto GamesDevHub já impactou mais de 2,5 mil jovens no Rio - Divulgação

Projeto GamesDevHub já impactou mais de 2,5 mil jovens no RioDivulgação

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Publicado 11/04/2026 06:00

Rio - Com iniciativas voltadas à formação, empregabilidade e conexão com o mercado, o projeto GamesDevHub amplia o acesso de milhares de jovens da Região Metropolitana do Rio de Janeiro ao setor de jogos digitais. Apenas no ano passado, mais de 2.500 pessoas foram impactadas pelas ações do polo de inovação.



Realizada pelo Instituto Conecta Brasil, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal do Brasil, o projeto reúne diferentes programas voltados principalmente a estudantes da rede pública e aos profissionais da economia criativa, promovendo a inclusão digital e novas oportunidades.



Entre os principais resultados, está a formação de 1.200 estudantes da rede pública em games e tecnologia, por meio do EducaGameRIO, programa educacional que democratiza o acesso ao conhecimento em game design, programação e produção de jogos digitais, em escolas municipais.



O projeto ainda apoia empresas cariocas do ramo de jogos digitais. Com a criação do GameDevsUp, uma Venture Builder – espécie de "fábrica de negócios" –, vários estúdios e empreendedores foram impulsionados e acelerados. A iniciativa fornece consultorias jurídica, financiamento, redes sociais, além de workshops práticos, como Steam, pitch, press release. Os participantes também contam com a parceria de agências de marketing especializado. Mais de 50 estúdios e jovens desenvolvedores já foram acelerados.



O GamesDevHub também tem impulsionado a entrada dos participantes no mercado de trabalho. Entre as ações, estão feiras de contratação realizadas durante o GamesDevConnection, evento que conecta empresas, universidades e estúdios aos estudantes.

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Presente nas nove Naves do Conhecimento da cidade do Rio, o GamesDevHub já impactou quase 900 alunos do 9º ano com ações de desenvolvimento de jogos



Além das crianças, estudantes universitários também já foram alcançados pelo projeto. Em 2025, cerca de 400 jovens tiveram acesso ao PowerUp Gaming, um curso de portfólio com foco na preparação para o mercado de trabalho e no desenvolvimento de projetos autorais.

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O projeto é focado em jovens do estado do Rio, especialmente da rede pública e moradores da capital e Região Metropolitana; familiares e educadores; e profissionais e interessados em cultura, tecnologia e economia criativa. Atualmente, está presente em 10 instituições de ensino nos municípios de Nova Iguaçu, Maricá, Niterói, São Gonçalo e também na capital.



Realização do Instituto Conecta Brasil, com apoio do Ministério da Cultura e do Governo Federal.