Ex-integrante do grupo Molejo, Willian Araujo morre aos 60 anos - Reprodução / Instagram

Ex-integrante do grupo Molejo, Willian Araujo morre aos 60 anosReprodução / Instagram

Publicado 11/04/2026 08:35 | Atualizado 11/04/2026 11:17

Rio - Ex-integrante do Molejo, Willian Augusto Freire de Araujo morreu aos 60 anos, nesta sexta-feira (10). O músico será sepultado no Cemitério do Pechincha, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste do Rio, na Capela C, a partir das 14h deste sábado (11). Através das redes sociais, o grupo lamentou a perda do amigo, ressaltando a importância do seu legado.

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"Com profunda tristeza, nos despedimos do nosso querido amigo e irmão, Willian Araujo. Nossas condolências à sua família neste momento difícil", iniciou o grupo - conhecido pelos sucessos, como as músicas "Brincadeira de Criança", "Cilada" e "Dança da Vassoura" -, na legenda da publicação.

"Agradecemos por ter feito parte da primeira formação do Molejo, onde sua voz e talento brilharam em nossos primeiros CDs, eternizando sucessos que marcaram a década de 1990. Que Deus o tenha em um lugar de paz e luz. Sua música e legado viverão para sempre em nossas memórias. Obrigado por tudo, Willian", concluiu.

Nos comentários do post, mais artistas homenagearam Willian. "Seu som seguirá com a gente. Jamais será esquecido", disse Péricles. "Meus sentimentos", expressou Délcio Luiz. "Meus sentimentos", desejaram os irmãos Vavá e Márcio. "Poxa. Meus sentimentos aos familiares, amigos e fãs", falou o vocalista do Bom Gosto, Fábio Bêça.

Atualmente o Molejo é formado por Andrezinho Silva, Claumirzinho, Jimmy, Robinho, e Lucio Nascimento. Vocalista do grupo, Anderson Leonardo morreu em abril de 2024, por complicações de um câncer inguinal. O tumor raro - que afeta toda a região da virilha - foi descoberto em 2022.



