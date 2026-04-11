PM apreendeu celulares roubados e um simulacro de pistola - @pmerj

PM apreendeu celulares roubados e um simulacro de pistola@pmerj

Publicado 11/04/2026 11:36

Rio - Dois homens acabaram detidos em flagrante na noite desta sexta-feira (10), na Avenida Abílio Augusto Távora, no Centro de Nova Iguaçu. Policiais do 20º BPM (Mesquita) localizaram a dupla após receberem informações sobre roubos que estavam sendo praticados na região.



De acordo com a Polícia Militar, os criminosos utilizavam uma motocicleta roubada para cometer os crimes. Durante a abordagem, foram apreendidos uma réplica de arma de fogo, além de aparelhos celulares.

Os agentes também conseguiram recuperar uma motocicleta roubada. A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu).