Polícia Civil busca reprimir guerra por território na Zona Sudoeste - Reprodução

Polícia Civil busca reprimir guerra por território na Zona SudoesteReprodução

Publicado 16/04/2026 08:09

Rio - Policiais civis e militares realizaram, na manhã desta quinta-feira (16), operações distintas em quatro bairros da Zona Sudoeste. Entre os objetivos estavam o combate à disputas territoriais entre facções e a demolição de construções irregulares. Um homem foi preso. Equipes encontraram dois jacarés dentro de uma caixa d'água.

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As delegacias de Repressão a Entorpecentes da Baixada Fluminense (DRE-BF) e da Capital (DRE-CAP), com apoio de agentes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE), foram em Vargem Pequena, em Vargem Grande e no Recreio dos Bandeirantes para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão.

Segundo a Polícia Civil, o foco era combater a guerra entre o Comando Vermelho (CV) e o Terceiro Comando Puro (TCP). A corporação informou que a ação foi fruto de investigações profundas, com análises de dados, mapeamento de áreas críticas e monitoramento de integrantes das organizações criminosas que disputam o controle territorial e o comércio de drogas na região.

Um dos principais pontos de tensão identificados pelas especializadas é a orla do Recreio, na altura do Posto 12, onde já foram registrados diversos homicídios ligados à guerra entre as facções.

Não houve registro de prisões ou apreensões nessas ações.

Atuação da PM

O 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) buscou reduzir roubos, apreender armas e restabelecer a segurança de moradores em áreas do Recreio, nas Vargens e adjacências. Cerca de 100 policiais realizaram operações nas comunidades Pombo Sem Asa, César Maia e Fontela. Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido. Além disso, os agentes recuperaram uma carga de chocolate roubada e localizaram dois jacarés em uma caixa d'água.

As equipes ainda apreenderam 129 pedras de crack, dois rádios comunicadores, um bloqueador de sinal, fardas das forças de segurança pública, carregadores, uma réplica de fuzil e uma réplica de pistola.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve como objetivo principal coibir confrontos entre grupos criminosos que disputam o controle da região. Além disso, a operação buscou desarticular a atuação de traficantes, com foco na prisão de envolvidos com o tráfico, apreensão de armas e de drogas.



Ainda segundo a corporação, outro ponto estratégico era reduzir índices de roubos na região, especialmente de veículos, celulares e a pedestres. As equipes também atuaram na desobstrução de vias públicas, retirada de barricadas e recuperação de veículos roubados, além de verificar possíveis pontos de desmanche.



Já na Cidade de Deus, também na Zona Sudoeste, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) participaram de uma operação em apoio à Prefeitura do Rio para demolir construções irregulares.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) informou que dá continuidade à demolição de um prédio de cinco andares, determinada por uma decisão judicial. Devido à complexidade de operar grandes máquinas no local, o trabalho precisa ser feito manualmente, o que prolonga a conclusão.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) uma unidade de Atenção Primária na região de Vargem Pequena e outra na Cidade de Deus suspenderam as atividades externas, como visitas domiciliares. O atendimento presencial foi mantido.