Espaço será destinado a moradores da Babilônia e do Chapéu Mangueira - Divulgação / Light

Espaço será destinado a moradores da Babilônia e do Chapéu MangueiraDivulgação / Light

Publicado 17/04/2026 10:15 | Atualizado 17/04/2026 14:25

Rio - Moradores da Babilônia e do Chapéu Mangueira, no Leme, na Zona Sul, receberam, nesta quinta-feira (16), um espaço voltado para a telemedicina. A ação oferece consultas médicas a preços populares, além de desconto de 50% para clientes com as contas de energia em dia.



Segundo a Light, responsável pela iniciativa, serão oferecidos atendimentos em quatro especialidades: clínica geral, cardiologia, pediatria e psicologia. A definição dos serviços foi baseada em um mapeamento realizado pela empresa em conjunto com moradores e a associação local, com o objetivo de atendar às principais demandas da comunidade.