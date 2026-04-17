Espaço será destinado a moradores da Babilônia e do Chapéu MangueiraDivulgação / Light
Segundo a Light, responsável pela iniciativa, serão oferecidos atendimentos em quatro especialidades: clínica geral, cardiologia, pediatria e psicologia. A definição dos serviços foi baseada em um mapeamento realizado pela empresa em conjunto com moradores e a associação local, com o objetivo de atendar às principais demandas da comunidade.
O local funciona como uma clínica "phygital" (física e digital). Antes do contato com o médico, os pacientes passam por uma triagem com o uso de dispositivos médicos tecnológicos (IoMTs) que permitem a aferição de sinais vitais e exames básicos em tempo real.
Ainda de acordo com a Light, esses dados são integrados à plataforma, permitindo que o médico realize um atendimento mais preciso e resolutivo, mesmo à distância. Ao final, o uso de inteligência artificial auxilia na geração de um relatório de saúde personalizado, facilitando a compreensão do diagnóstico e das orientações médicas.
A companhia também vem estabelecendo diálogos e parcerias para debater um dos principais desafios de sua área de concessão, as perdas de energia.
"A criação de novos canais de relacionamento com a população visa conscientizar as pessoas sobre o uso responsável e consciente da energia elétrica", afirma a gerente de desenvolvimento social da Light, Flávia Siqueira.
O espaço físico onde serão realizadas as teleconsultas foi cedido pela associação de moradores e reformado pela empresa. A iniciativa é realizada em parceria com a Agora Consulta.
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