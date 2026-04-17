Ataque do pitbull aconteceu na noite desta quinta-feira (16) em condomínio de Ramos - Reprodução

Ataque do pitbull aconteceu na noite desta quinta-feira (16) em condomínio de RamosReprodução

Publicado 17/04/2026 11:19 | Atualizado 17/04/2026 14:09

Davi Ramos, que mora no conjunto habitacional, relatou que o animal foi entregue ao tutor ainda filhote. No entanto, o homem seria usuário de drogas e não tem condições de cuidar do cachorro, o deixando com sede e fome.

"Ele ficava com o cachorro precariamente, com fome e com sede, sendo mal cuidado. O que ia acontecer? Uma tragédia. Foi o que ocorreu e graças a Deus não chegou ao pior. A menina ficou internada e está toda remendada. A questão é que já teve outros acontecimentos. O cachorro já mordeu outro animal, quebrou a pata de outro, já pulou em cima do meu filho quando ainda era filhote, já atacou um menino que morava em outro bloco", destacou.

Segundo o morador, o tutor aproveitava o animal para a própria defesa. "Quando ele estava solto, ficava até calmo. A partir do momento em que a mãe largou o garoto, o cachorro começou a sentir fome, sede e maus-tratos. Tínhamos para a gente que ele se aproveitava do cachorro para defesa. Quando chegava perto, o cão atacava. Isso o acostumou. Sabíamos que ia acontecer uma tragédia", finalizou.

A Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) esteve no condomínio na manhã desta sexta-feira (17) e resgatou o pitbull. A pasta informou que o cachorro vivia em um aparamento insalubre. Ele foi levado para o Centro de Controle de Zoonoses de Santa Cruz, na Zona Oeste, onde será castrado, vacinado e tratado.

"Os moradores contaram que o tutor é usuário de drogas, estava em surto e incitou o cachorro a atacar a namorada. Ela ainda conseguiu impedir que o animal mordesse as crianças que estavam perto. As pessoas viviam com medo. Inclusive o pitbull já tinha atacado outros animais. Uma irresponsabilidade total. O animal não tem culpa, mas não pode continuar sob a guarda de uma pessoa completamente desequilibrada, porque bota em risco a vida dos outros moradores do condomínio", disse a secretária da pasta, Jennifer Coelho.



O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso). Questionada, a Polícia Civil informou que testemunhas estão sendo ouvidas e que os agentes buscam por imagens de câmeras de segurança. Outras diligências seguem em andamento para apurar os fatos.

Relembre o ataque

Gabriela Betazi foi atacada dentro do condomínio, na noite desta quinta-feira (16). Ela é namorada do tutor do cachorro. Um vizinho também ficou ferido ao tentar segurar o animal.

Um vídeo gravado por uma testemunha mostra a mulher no chão de uma rua do conjunto habitacional, com o animal a mordendo. Na gravação, vizinhos gritaram desesperados, com medo do cachorro matar a vítima. Um dos moradores arremessa água para tentar assustar o cachorro. Enquanto o ataque ocorre, um homem tenta conter o cão.

A mulher teve ferimentos no rosto. Ela foi socorrida e encaminhada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, também na Zona Norte. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro de saúde dela é estável.