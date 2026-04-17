Foto postada de viagem à França - Rede Social

Foto postada de viagem à FrançaRede Social

Publicado 17/04/2026 11:16

Rio - Igor Aguiar Rodrigues Gonçalves, um dos presos na operação contra uma organização envolvida em golpes financeiros por meio de esquema de pirâmide , ostentava viagens internacionais nas redes sociais desde 2021. De acordo com o delegado Marcos André Buss, a quadrilha lesou centenas de vítimas com falsas promessas de investimentos de alta rentabilidade, causando um prejuízo superior a R$ 7 milhões.

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O jovem foi detido em Icaraí, na Zona Sul de Niterói, na Região Metropolitana. Na internet, ele se diz agente autônomo de investimento e oferece consultorias gratuitas. Em algumas publicações, ele também promete aumentar o patrimônio dos investidores.

"Nosso objetivo é revolucionar o mercado financeiro, quebrando todas as barreiras para fazer o seu patrimônio crescer e te ajudar a cuidar bem do seu dinheiro", afirmou em uma postagem.



"Nascemos para romper as barreiras entre você e o mercado financeiro. Invista no que te faz avançar!", afirmou em outro.



Dentre as viagens, Igor passou por Paris, Londres, Barcelona, Espanha, e entre outros. O perfil dele nas redes é fechado. Após a prisão, ele foi levado à Cidade da Polícia, no Jacarezinho.

Entenda o esquema

Segundo investigações da Delegacia de Defraudações (DDEF), o grupo atua desde, pelo menos, 2020, utilizando empresas de fachada para captar recursos, simulando operações lícitas no mercado financeiro.



O esquema funcionava no modelo conhecido como "pirâmide financeira", no qual os rendimentos pagos aos primeiros investidores eram provenientes dos valores investidos por novos participantes.



De acordo com o delegado Marcos André Buss, responsável pela investigação, todos os suspeitos já foram denunciados por crimes contra a economia popular, estelionato e por integrar a organização criminosa.



"Essas pessoas estão operando um esquema de pirâmide. Elas oferecem no mercado a possibilidade de investimento de alta rentabilidade, sem risco, com ganhos superiores aos praticados. Então, as pessoas são atraídas para esse tipo de proposta, mas é importante que saibam que não há, na verdade, produção. Esse investimento não gera lucro. Na prática, a remuneração das vítimas é feita com o dinheiro de novas vítimas", reforçou.



O delegado esclareceu que, a partir do momento em que o grupo não consegue pagar os investidores, o esquema desmorona.



"Os operadores pegam todo o dinheiro que conseguiram com o esquema criminoso e, na verdade, somem. Nós vamos continuar no encalço dessas pessoas, porque a nossa missão agora é localizá-las e prendê-las. Temos notícias de que foram ajuizadas cerca de 165 ações cíveis por vítimas que pretendem reaver os valores investidos. Há histórias tristes, de pessoas que perderam R$ 1,5 milhão, de outras que contraíram empréstimos consignados para investir e acabaram ficando com a dívida”, explicou.



Marcos destacou que os prejuízos podem ultrapassar R$ 7,5 milhões. "Essa é uma estimativa muito baixa, feita apenas com base nessas ações cíveis. Na verdade, temos informações seguras de que esse esquema criminoso movimentou mais de R$ 50 milhões. A proposta é muito tentadora, porque eles prometem rendimentos acima do mercado. Então, as pessoas acreditam que vão conseguir fazer dinheiro com dinheiro", disse.



Por fim, o delegado alertou para que a população redobre a atenção diante de propostas desse tipo. "É muito importante que as pessoas se certifiquem de quem está operando, se essas pessoas têm registro na Comissão de Valores Mobiliários e qual é o objeto do investimento, para que possam investir de forma segura. Dificilmente haverá um investimento de baixo risco com rendimento muito alto. Só isso já é suficiente para desconfiar e verificar se o investimento é legítimo."



Além de Igor, os agentes também cumpriram um mandado de prisão contra Luiz Gustavo de Oliveira Fernandes, parceiro no golpe, que já estava detido em Bangu desde 2022.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa dos envolvidos. O espaço está aberto para eventuais manifestações.



