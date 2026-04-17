Agentes da Força Municipal auxiliam parto no Centro - Divulgação

Agentes da Força Municipal auxiliam parto no CentroDivulgação

Publicado 17/04/2026 11:25 | Atualizado 17/04/2026 11:31

Rio - Agentes da Força Municipal auxiliaram no nascimento de um bebê, na noite desta quinta-feira (16), no Centro do Rio. A gestante Paloma da Silva Pereira deu luz enquanto estava a caminho da maternidade. Apesar da situação inesperada, ela e o filho, Ariel, passam bem.

O momento ocorreu enquanto a equipe realizava patrulhamento na Avenida Presidente Vargas, esquina com a Rua Uruguaiana. Os agentes, então, foram abordados pela gestante pedindo ajuda, já em trabalho de parto. Uma viatura de apoio chegou ao local e foi em direção à Maternidade Municipal Maria Amélia Buarque de Hollanda, na mesma região.



No entanto, Ariel veio ao mundo durante o trajeto. Mãe e filho foram acompanhados até a sala de triagem da maternidade, onde o parto foi finalizado. Os primeiros atendimentos ao recém-nascido também foram realizados.