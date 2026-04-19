Tema da edição deste ano foi Cuidar de quem cuida - Reginaldo Pimenta

Tema da edição deste ano foi Cuidar de quem cuidaReginaldo Pimenta

Publicado 19/04/2026 14:44

Rio – A Ilha do Governador, na Zona Norte, recebeu, na manhã deste domingo (19), a 10ª edição da Caminhada pela Conscientização do Autismo. O evento é uma iniciativa do Compartilha, um grupo de pais de filhos com o Transtorno do Espectro Autista (TEA), que busca dar visibilidade à causa.

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Segundo a organização, a caminhada - que neste ano teve o tema “Cuidar de quem cuida” - reuniu mais de 2 mil pessoas, num trajeto que foi da Praia da Bica à Praça Jerusalém. Uma banda de Fuzileiros Navais embalou o cortejo, que terminou com os participantes soltando balões azuis, cor atribuída à causa TEA pelo fato de a condição ser mais comum em meninos.

“A cada ano que passa, notamos um crescimento de público. Nesta edição, temos uma estimativa de 2 mil a 3 mil pessoas, unidas em uma causa nobre. O tema deste ano é muito importante, pois temos que cuidar de mães e pais”, resumiu Bruno Almeida, presidente do Compartilha.

Bruna Rakdyelle, de 33 anos, levou o filho Moisés, de 10 anos, à caminhada, assim como faz todos os anos. Ela ressaltou que eventos com tais finalidades representam um suporte para crianças e jovens com TEA, demonstrando a eles que não estão desamparados.

“A ação reforça a necessidade de políticas públicas inclusivas e a valorização da diversidade, para quebrar barreiras sociais e profissionais. E fortalece a união de muitas famílias, transformando em uma voz coletiva por respeito e inclusão. Meu filho ama participar, na Ilha e em Copacabana. Ele fala que quer ver muitas crianças iguais a ele, com TEA”, afirmou Bruna, revelando outro ponto da caminhada que atrai Moisés: “Ele gosta dos Fuzileiros Navais e toda a repartição da Marinha”.

O prefeito Eduardo Cavaliere (PSD) compareceu à caminhada e prometeu um espaço destinado ao atendimento a crianças e jovens com TEA no bairro: “Queremos 10 centros de atendimento TEA e já estamos em oito. Só no último mês, inauguramos um em Irajá, e outro, em Campo Grande. Para atender a crianças, mas especialmente, a famílias. E eu quero assumir o compromisso de fazer um centro de estímulo e desenvolvimento aqui na Ilha do Governador”.

Moradora do bairro, Bruna chamou atenção para a relevância de um espaço especializado nas redondezas: “Me ajudaria muito, com o desenvolvimento do meu filho, e a muitas mães, como eu, a ter uma rede de apoio com terapias diárias, porque depender do SUS demora muito, até sair todas as terapias necessárias para cada criança. Se o prefeito fizer esse centro irá nos ajudar muito”.