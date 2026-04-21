Caminhão apreendido em BonsucessoDivulgação PMERJ
PM recupera caminhões roubados em Bonsucesso e em São João de Meriti
Motorista foi resgatado sem ferimentos; veículos tinham sinais de adulteração
Incêndio atinge casa de festas em Nova Iguaçu
Chamas assustaram moradores; segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas
Homem é preso com arma na Avenida Brasil, em Campo Grande
Suspeito tem passagens por lesão corporal, ameaça e violência doméstica
Homem fica ferido em acidente entre carro e motocicleta na Lagoa
Acidente na Avenida Epitácio Pessoa mobilizou socorro; vítima foi levada ao Hospital Miguel Couto
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