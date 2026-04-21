Caminhão apreendido em Bonsucesso - Divulgação PMERJ

Caminhão apreendido em BonsucessoDivulgação PMERJ

Publicado 21/04/2026 16:17

Rio - Policiais militares recuperaram dois caminhões roubados, nesta terça-feira (21), na Região Metropolitana do Rio. Não houve a prisão de suspeitos nas ações.

Na primeira ocorrência, agentes do 22º BPM localizaram um caminhão na região de Bonsucesso, Zona Norte, após um cerco montado na Avenida Brasil. Com a chegada da equipe, os suspeitos fugiram. A carga foi recuperada e o motorista resgatado sem ferimentos. O caso foi registrado na 21ª DP (Bonsucesso).

Já em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, policiais do 21º BPM encontraram outro caminhão roubado na Rua Visconde de Inhaúma. Segundo a PM, o veículo apresentava sinais de adulteração. A ocorrência foi encaminhada para a 64ª DP (São João de Meriti).

