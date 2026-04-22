Igreja Matriz São Jorge, em Quintino, ficou cheia nesta quarta-feira - Érica Martin / Agência O Dia

Igreja Matriz São Jorge, em Quintino, ficou cheia nesta quarta-feiraÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 22/04/2026 10:26

Rio - Padroeiro do estado do Rio e um dos santos mais populares da Igreja Católica, São Jorge será celebrado nesta quinta-feira (23) com uma extensa programação de missas e procissões no Rio e em cidades da Região Metropolitana. Os destaques da festa serão as cerimônias na tradicional Igreja Matriz, em Quintino, e no Santuário de São Jorge, no Centro, que já nesta quarta-feira (22) receberam grande número de devotos.

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Em Quintino, nesta quarta, houve missa pela manhã e ao meio-dia, celebrada pelo padre José Bispo, mais conhecido como Zezinho. Outras irão acontecer às 17h e às 19h. Em Quintino, nesta quarta, houve missa pela manhã e ao meio-dia, celebrada pelo padre José Bispo, mais conhecido como Zezinho. Outras irão acontecer às 17h e às 19h.

A paróquia, considerada uma das mais tradicionais da Zona Norte, costuma receber milhares de fiéis durante as comemorações pelo Santo Guerreiro. As irmãs Simone Francisco, de 51 anos, e Sidineia dos Santos, de 61, contam que a devoção começou ainda no início da vida, com influência dos pais.

"Sempre venho um dia antes junto com a minha irmã. Não vamos no dia porque é uma festa muito grande. No dia anterior, eu tenho um momento mais tranquilo, consigo ter uma conexão melhor. Meu pai era devoto de São Jorge, lembro que ele carregava um pingente imenso e me chamava atenção. Não lembro exatamente o momento em que virei devota, mas carrego um pingente como meu pai carregava. Já trouxe até um carro vermelho que comprei para agradecer, consegui colocar dentro da igreja", relatou a enfermeira e fotógrafa Simone.

"Prefiro vir um dia antes, fazer minha oração com calma e tranquilidade. Sempre venho agradecer o ano e, às vezes, renovamos alguns pedidos. Esse ano, trouxe pedidos de saúde para minha família. Sou devota desde os 15 anos, quando eu ganhei uma imagem. Venho feliz. O povo carioca é devoto de São Jorge", acrescentou a advogada Sidineia.

Patrícia Oliveira, de 47 anos, tem um projeto para mães atípicas em três escolas de samba do Rio. Todo ano, ela agradece a São Jorge pela oportunidade de ter iniciado essa atuação há uma década, além da casa própria que conquistou.



"Há 17 anos que venho nessa igreja. Minha primeira devoção, pedi uma casa e, com a fé que tenho, São Jorge me deu. Fiz uma tatuagem em devoção a São Jorge. Fico horas agradecendo! São Jorge abre caminhos, transforma vidas, mas é preciso ter fé. Não adianta apenas vir para a igreja e pedir. Todo ano, venho agradecer."

Lucas Nascimento, 28 anos, também esteve na igreja, na manhã desta quarta-feira, para agradecer por suas conquistas. "A gente sempre proteção a São Jorge, para nos guardar e guiar. São Jorge, para mim, é tudo. É dignidade, vencer uma guerra, bravura, respeito, integridade... Sempre vi as pessoas sendo abençoadas por São Jorge e isso me trouxe essa paz. Venho agradecer e pedir um caminho de paz, amor, conselhos, que guie meus passos e me proteja", pontuou.



Já na igreja do Centro, a agenda começou com uma missa comunitária às 9h. Às 12h15, ocorreu o encerramento da novena "9 dias com São Jorge". O templo será reaberto às 5h de quinta-feira, após o início da tradicional alvorada, dando sequência às homenagens ao santo, com direito a palco montado na Avenida Presidente Vargas, na esquina com a Biblioteca Parque Estadual.

Programação

O Santuário no Centro, preparou uma intensa programação para o feriado. As atividades têm início ainda de madrugada, às 4h30, com um momento de oração acompanhado de honras militares e participação da Banda dos Fuzileiros Navais, seguido pelo tradicional toque da alvorada, às 5h. A partir das 7h, uma sequência de missas é celebrada de hora em hora, reunindo diversos sacerdotes.



Às 18h, o cardeal Dom Orani Tempesta preside a missa solene de encerramento no interior do santuário.

A Igreja Matriz, em Quintino, promove, a partir da meia-noite de quinta louvor ao santo, seguido por apresentações musicais, momentos de oração, além de participação da Banda dos Fuzileiros Navais e um show de drones nas primeiras horas da manhã.

A partir das 5h, com a missa da alvorada, as celebrações se sucedem em diversos horários entre 7h e 19h30, incluindo uma missa às 10h presidida pelo cardeal Orani Tempesta. A programação ainda conta com o Terço da Misericórdia, às 15h, e a tradicional procissão pelas ruas de Quintino, às 16h.