Bandidos em um carro branco tentaram assaltar o motorista na Avenida Brasil - Reprodução

Bandidos em um carro branco tentaram assaltar o motorista na Avenida BrasilReprodução

Publicado 22/04/2026 12:15

Rio - Um motorista de aplicativo viveu momentos de tensão durante uma tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte, na madrugada desta quarta-feira (22). O caso foi gravado por uma câmera de segurança acoplada no veículo.

Nas imagens, bandidos em um carro branco tentam emparelhar o condutor, que percebe a ação e acelera. Em seguida, os criminosos atiraram várias vezes na direção da vítima. Durante a fuga, o bando ainda persegue o motorista por alguns metros, que entra em desespero.

"Os caras deram tiro em cima de mim, mano. Se esses caras me acharem... Eu amo minha filha, minha esposa. Papai te ama filha, estuda, seja alguém na vida. Sara, eu te amo, você foi a mulher da minha vida. Se eu morrer aqui, eu vou morrer por vocês. Mãe, pai, te amo", disse.

Veja vídeo:

Motorista vive momentos de tensão durante tentativa de assalto na Avenida Brasil, altura de Guadalupe, na Zona Norte, na madrugada desta quarta (22)



Crédito: Rede Social pic.twitter.com/fpDL6QSh77 — Jornal O Dia (@jornalodia) April 22, 2026

O motorista, conhecido como O Raro Silva, que costuma compartilhar o dia a dia nas redes sociais, mostrou a situação e comentou sobre os momentos de desespero. O motorista, conhecido como O Raro Silva, que costuma compartilhar o dia a dia nas redes sociais, mostrou a situação e comentou sobre os momentos de desespero.

"Naquele momento, eu tive certeza de que iria morrer. Ali, dentro do carro, em meio ao desespero, eu só conseguia pensar na minha família. Pedi a Deus a chance de deixar uma última mensagem… uma frase de amor para minha filha e para minha esposa. Foi um dos momentos mais difíceis da minha vida", contou.

Ele revela que só conseguir fugir dos bandidos após entrar na Transolímpica. "Outro carro, que também tinha passado pela mesma situação, veio logo atrás de mim. Desesperado, acelerei tudo que podia. De verdade, eu tive certeza que aquele seria o meu último dia. Mas Deus, mais uma vez, me deu uma nova chance", acrescentou.



Procurada, a Polícia Civil não informou se investiga o caso.