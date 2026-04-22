Vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) - Carlos Elias / Arquivo O Dia

Vítimas foram socorridas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI)Carlos Elias / Arquivo O Dia

Publicado 22/04/2026 09:49

Rio - Dois homens morreram e uma adolescente, de 12 anos, ficou ferida em um ataque a tiros, na noite desta terça-feira (21), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

Informações preliminares apontam que criminosos teriam passado atirando em direção ao grupo de pessoas. Segundo a Polícia Militar, agentes do 39º BPM (Belford Roxo) foram acionados para uma ocorrência de lesão corporal na Rua Urucurana, no bairro Itaipu. No local, os policiais receberam a informação dizendo que três vítimas haviam sido baleadas, socorridas e levadas ao Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI), também na Baixada.

A Prefeitura de Nova Iguaçu informou que Carlos Henrique Vasconcelos Barbosa, de 20 anos, e Wallace Duarte da Silva, 26, não resistiram aos ferimentos. O primeiro foi baleado na cabeça e o segundo no abdômen. A direção da unidade encaminhou os corpos ao Instituto Médico Legal (IML).

Uma adolescente, de 12 anos, ficou ferida no pé. Ela passou por exames e recebeu alta.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. De acordo com a Polícia Civil, Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.