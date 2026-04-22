Asilo clandestino em Inhoaíba abrigava quatro idosos no momento em que foi interditado - Divulgação / SEMESQV

Asilo clandestino em Inhoaíba abrigava quatro idosos no momento em que foi interditadoDivulgação / SEMESQV

Publicado 22/04/2026 10:05

Rio - A Prefeitura do Rio interditou, na manhã desta quarta-feira (22), um asilo clandestino em Inhoaíba, na Zona Oeste. No local, que abrigava quatro idosos no momento da fiscalização, foi encontrada uma série de irregularidades.

A ação, que faz parte da Operação Direito da Pessoa Idosa, aconteceu após denúncias de que o imóvel estaria abrigando pessoas idosas em situação de vulnerabilidade, com cuidados insuficientes e sem autorização legal para funcionamento.

Durante a inspeção, os agentes encontraram diversas irregularidades. O estabelecimento funcionava sem identificação na fachada, alvará sanitário e registro de CNPJ. Também não havia contratos formais entre o asilo e os familiares dos idosos.

O abrigo não contava com equipe multidisciplinar mínima, composta por profissionais como médico, nutricionista e técnicos de enfermagem. Foram encontrados ainda medicamentos armazenados de forma inadequada, sem prescrição médica ou identificação.

O local não possuía as adaptações de acessibilidade e de segurança básicas, como é o caso de barras de apoio nos banheiros, uma das exigências para funcionamento de uma Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI).

“Os idosos estavam expostos ao risco de vida a partir do momento em que eles não têm médicos. Não adianta ter boa vontade e eles estarem expostos, medicamentos mal conservados, sem ter médicos, sem ter as condições básicas para o direito das pessoas idosas. É importante a população participar e denunciar qualquer asilo clandestino, qualquer violência física, financeira ou psicológica contra a pessoa idosa”, afirmou Felipe Michel, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Vereadores.

A proprietária foi encaminhada à Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI) e irá responder inquérito. Os idosos foram encaminhados para acolhimento familiar, conforme avaliação técnica.

Coordenada pela Secretaria Municipal do Envelhecimento Saudável (SEMESQV), a operação contou com atuação integrada do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (IVISA-Rio), da Comissão de Defesa do Idoso da Câmara Municipal, da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade (DEAPTI), além de equipes da Assistência Social e da Secretaria Municipal de Saúde.

Desde 2025, a operação já fechou 25 instituições que atuavam de forma irregular e 174 idosos em situação de abandono, maus-tratos ou vulnerabilidade social foram resgatados.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima pelos canais:

Central 1746

Rio Cuidadoso: (21) 97533-8831

Comissão de Defesa do Idoso: (21) 3814-2285

E-mail: comissaodoidoso@camara.rj.gov.br

