A médica do Samu Simone Ferreira estava a caminho do trabalho - Rede Social

A médica do Samu Simone Ferreira estava a caminho do trabalhoRede Social

Publicado 22/04/2026 09:07

Rio - A médica Simone Ferreira Alves, socorrista do Serviço Móvel de Urgência (Samu) , baleada durante um confronto na Transolímpica , altura de Sulacap, na Zona Oeste, na terça-feira (21), tem quadro de saúde estável. Ela foi atingida na região lombar e permanece internada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo.

Além de médica, a vítima também é enfermeira e escritora. Ela estava a caminho do trabalho quando acabou surpreendida pelo tiroteio. No carro de Simone, que ficou com diversas marcas de tiros, havia o uniforme dela do Samu.

O caso ocorreu por volta das 6h. Segundo a Polícia Militar, a troca de tiros teve início após tentativa de abordagem a bandidos que estavam praticando assaltos na região. Ainda na ação, dois suspeitos foram baleados e um acabou preso.

Ao todo, os agentes apreenderam três pistolas e recuperaram dois carros roubados. A ocorrência foi registrada na 33ª DP (Realengo).