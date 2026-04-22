Ação desta quarta-feira (22) busca combater atuação de criminosos na Vila KennedyReprodução / Redes sociais

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Rio – A Vila Kennedy, na Zona Oeste, foi palco de uma operação policial nesta quarta-feira (22). A ação, segundo a PM, busca combater a atuação de grupos criminosos na região.
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Material apreendido pelos agentes do 14º BPM (Bangu) - Divulgação / PMERJ
Ação desta quarta-feira (22) busca combater atuação de criminosos na Vila Kennedy - Reprodução / Redes sociais
Em nota, a Secretaria Municipal de Educação informou que 16 escolas que atendem a comunidade foram impactadas pela operação. 
Equipes do 14º BPM (Bangu) apreenderam, durante buscas na Rua Travessa Bento, dois fuzis, granada, drogas, roupas camufladas e uma motocicleta.
O material foi encaminhado à 34ª DP (Bangu).