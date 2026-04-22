Publicado 22/04/2026 15:17 | Atualizado 22/04/2026 16:08

Rio - Um incêndio deixou seis vítimas, na noite desta terça-feira (21), em Itaboraí. A ocorrência foi registrada por volta das 22h40, na Avenida Flávio Vasconcelos, no bairro da Esperança.

As seis mulheres estavam na casa quando o incêndio começou. Entre elas, estavam três crianças, de 2, 5 e 10 anos, além de três adultas, com idades de 30, 35 e 60 anos. Todas sofreram inalação de fumaça.

O incêndio foi controlado pelas equipes do Corpo de Bombeiros por volta de 00h10. As vítimas foram classificadas como de estado leve e encaminhadas para atendimento no Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, em Itaboraí.

Ainda não há informações sobre as causas do incêndio.