Seis pessoas ficam feridas em incêndio em Itaboraí
Caso ocorreu no bairro da Esperança; vítimas tiveram inalação de fumaça e foram levadas ao Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior
Vídeo: policiais são flagrados usando viatura para ir a uma festa em Niterói
Vídeo que circula nas redes sociais mostra agentes chegando a evento no Praia Clube; Polícia Civil afirma que caso é investigado pela Corregedoria
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Vídeo mostra explosão de caminhão-tanque que deixou mortos e feridos na Via Dutra
Acidente aconteceu na altura de Barra Mansa, no último domingo (19)
Incêndio em ônibus interdita via na Barra da Tijuca e afeta circulação de linhas
Incidente aconteceu próximo à Avenida Armando Lombardi, no sentido Recreio
Argentino é preso por injúria racial contra cliente de supermercado em Copacabana
Autor estava na fila de um dos caixas do estabelecimento junto com a vítima
Homem é preso em flagrante por feminicídio de influenciadora baiana na Barra da Tijuca
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