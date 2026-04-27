Vítima foi baleada na mão pelos criminosos - Reprodução / Redes Sociais

Vítima foi baleada na mão pelos criminososReprodução / Redes Sociais

Publicado 27/04/2026 14:18

Rio - Um motorista foi baleado após ser perseguido por criminosos, em uma tentativa de assalto, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), em São Gonçalo, na Região Metropolitana.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra criminosos tentando interceptar o carro de Marcos Antônio Lopes Bucker na altura do bairro Tribobó. O motorista seguia na pista sentido Niterói quando os bandidos ordenaram a parada. Contudo, ele conseguiu desviar e fugiu em alta velocidade.

Assista:

Motorista por aplicativo sofre tentativa de assalto em São Gonçalo e após ser perseguido por 3 minutos acaba sendo baleado na mão.



São Gonçalo



Rio de Janeiro



Brasil pic.twitter.com/orhkKsCPLG — news and ufology (@newsandufology) April 26, 2026

Os suspeitos iniciaram uma perseguição, com duração de cerca de três minutos, até o bairro Maria Paula, que fica na divisa dos municípios de São Gonçalo e Niterói.

Quando o motorista ia entrar na via de acesso ao bairro, um segundo carro com criminosos parou na sua frente e um dos ocupantes atirou. A vítima começou a gritar desesperada e fugiu novamente.

Marcos foi atingido na mão esquerda e procurou atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo. O episódio ocorreu no último dia 22.

Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para a ocorrência, mas, depois de tomar conhecimento do ocorrido, o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) intensificou o policiamento na RJ-104 e em vias adjacentes, com reforço de pontos de baseamento, patrulhamento ostensivo e abordagens, especialmente nos trechos considerados mais sensíveis.

A 72ª DP (São Gonçalo) investiga o caso. Os agentes buscam câmeras de monitoramento na rodovia e nos arredores para identificar os autores.



