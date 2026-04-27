Rio - Um motorista foi baleado após ser perseguido por criminosos, em uma tentativa de assalto, na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), em São Gonçalo, na Região Metropolitana.
Um vídeo que circula nas redes sociais mostra criminosos tentando interceptar o carro de Marcos Antônio Lopes Bucker na altura do bairro Tribobó. O motorista seguia na pista sentido Niterói quando os bandidos ordenaram a parada. Contudo, ele conseguiu desviar e fugiu em alta velocidade.
Assista:
Motorista por aplicativo sofre tentativa de assalto em São Gonçalo e após ser perseguido por 3 minutos acaba sendo baleado na mão.
Os suspeitos iniciaram uma perseguição, com duração de cerca de três minutos, até o bairro Maria Paula, que fica na divisa dos municípios de São Gonçalo e Niterói.
Quando o motorista ia entrar na via de acesso ao bairro, um segundo carro com criminosos parou na sua frente e um dos ocupantes atirou. A vítima começou a gritar desesperada e fugiu novamente.
Marcos foi atingido na mão esquerda e procurou atendimento no Hospital Estadual Alberto Torres, ainda em São Gonçalo. O episódio ocorreu no último dia 22.
Procurada, a Polícia Militar informou que não houve acionamento para a ocorrência, mas, depois de tomar conhecimento do ocorrido, o Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran) intensificou o policiamento na RJ-104 e em vias adjacentes, com reforço de pontos de baseamento, patrulhamento ostensivo e abordagens, especialmente nos trechos considerados mais sensíveis.
A 72ª DP (São Gonçalo) investiga o caso. Os agentes buscam câmeras de monitoramento na rodovia e nos arredores para identificar os autores.
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