Traficante Let, aliado de Peixão - Reprodução

Traficante Let, aliado de PeixãoReprodução

Publicado 27/04/2026 18:57 | Atualizado 28/04/2026 15:40

Um homem apontado pela Polícia Civil como integrante estratégico da facção Terceiro Comando Puro (TCP) e ligado ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como 'Peixão', um dos mais procurados do estado, foi preso nesta segunda-feira (27) em um hospital no Centro do Rio. Trata se de Marcos Vinícius Lima Barbosa, conhecido como Let

Traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, conhecido como 'Peixão' Reprodução

Segundo as investigações,Let era considerado um dos "homens de guerra" da organização criminosa, expressão usada para designar integrantes responsáveis por ações armadas, segurança do grupo e suporte operacional ao comando do tráfico.De acordo com a corporação, ele atuava no Complexo de Israel, conjunto de comunidades na Zona Norte onde Peixão exerce influência criminosa.Ainda segundo a Polícia Civil, o homem vinha sendo monitorado havia cerca de um mês por equipes de inteligência. Após o levantamento de informações, os agentes descobriram que ele estava internado em uma unidade hospitalar no Centro da cidade.Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido por tráfico de drogas.O caso segue sob investigação para apurar a participação dele em outros crimes e seu nível de atuação dentro da organização criminosa.