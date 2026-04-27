Traficante Let, aliado de PeixãoReprodução
Segundo as investigações,Let era considerado um dos "homens de guerra" da organização criminosa, expressão usada para designar integrantes responsáveis por ações armadas, segurança do grupo e suporte operacional ao comando do tráfico.
De acordo com a corporação, ele atuava no Complexo de Israel, conjunto de comunidades na Zona Norte onde Peixão exerce influência criminosa.
Ainda segundo a Polícia Civil, o homem vinha sendo monitorado havia cerca de um mês por equipes de inteligência. Após o levantamento de informações, os agentes descobriram que ele estava internado em uma unidade hospitalar no Centro da cidade.
Os policiais cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido por tráfico de drogas.
O caso segue sob investigação para apurar a participação dele em outros crimes e seu nível de atuação dentro da organização criminosa.
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